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उत्तराखंड में IAS और PCS अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले, देखिए लिस्ट

उत्तराखंड में कई अफसरों की जिम्मेदारियों में किया गया फेरबदल, 6 आईएएस और 26 पीसीएस अधिकारियों को किया गया इधर से उधर

Transfer of IAS Officers in Uttarakhand
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 17, 2026 at 9:37 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 10:24 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से आईएएस (IAS) और पीसीएस (PCS) अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है. जिसके तहत आईएएस आनंद स्वरूप से आयुक्त खाद्य की जिम्मेदारी हटा ली गई है. जबकि, जबकि, आईएएस रूचि मोहन को अपर आयुक्त नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है.

इसके अलावा आईएएस प्रकाश चंद्र से संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद हटाया गया है. इसी तरह से आईएएस वंशीलाल राणा को आयुक्त खाद्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

आईएएस गौरी प्रभाव को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत से संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी बनाया गया है. आईएएस दीक्षिता जोशी से संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी से संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत बनाया गया है.

Transfer of IAS Officers in Uttarakhand
IAS अधिकारियों के तबादले (फोटो सोर्स- Uttarakhand Govt)

वहीं, पीसीएस अधिकारियों की बात करें तो पीसीएस नरेंद्र सिंह से कुलसचिव (रजिस्ट्रार) उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला (देहरादून) की जिम्मेदारी हटा ली गई है.

पीसीएस शिवकुमार बरनवाल को सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है. उन्हें कुलसचिव (रजिस्ट्रार) उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला (देहरादून) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पीसीएस प्रकाश चंद्र को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड बनाया गया है. पीसीएस नंदन सिंह डुगरियाल को सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी मिली है.

पीसीएस अवधेश कुमार को अपर जिलाधिकारी टिहरी के पद से मुक्त कर दिया गया है. उन्हें संयुक्त निदेशक शहरी विकास निदेशालय देहरादून की जिम्मेदारी मिली है.

पीसीएस शैलेंद्र सिंह से अपर जिलाधिकारी नैनीताल और सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण (CALA) नैनीताल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है. उन्हें अपर जिलाधिकारी टिहरी बनाया गया है.

पीसीएस वैभव गुप्ता को संयुक्त निदेशक शहरी विकास निदेशालय की जिम्मेदारी हटा ली गई है. उन्हें अपर जिलाधिकारी हरिद्वार बनाया गया है.

इसके अलावा पीसीएस सौरभ असवाल से डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार की जिम्मेदारी हटा ली गई है. उन्हें अपर अपर जिलाधिकारी नैनीताल और सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण (CALA) नैनीताल के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

पीसीएस मनीष कुमार से डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार की जिम्मेदारी वापस ली गई है. जबकि, पीसीएस संतोष कुमार को उप नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून से हटाकर उप सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग बनाया गया है.

पीसीएस लक्ष्मीराज चौहान को महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम, देहारदून की जिम्मेदारी हटाई गई है. उन्हें परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी दी गई है.

पीसीएस कुश्म चौहान से सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार की जिम्मेदारी हटाई गई है. उन्हें महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम, देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा पीसीएस हर गिरी से डिप्टी कलेक्टर देहरादून से डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार बनाया गया है.

पीसीएस अनुराग आर्य डिप्टी कलेक्टर चंपावत से डिप्टी कलेक्टर नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है. जबकि, पीसीएस रविंद्र कुमार जुवांठा से डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर से डिप्टी कलेक्टर देहरादून बनाया गया है.

इसके अलावा पीसीएस सुधीर कुमार उप निदेशक उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल की जिम्मेदारी हटाई गई है. उन्हें डिप्टी कलेक्टर नैनीताल बनाया गया है. जबकि, पीसीएस हिमांशु कफल्टिया से परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी हटाई गई है. उन्हें डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर बनाया गया है.

पीसीएस प्रेमलाल को डिप्टी कलेक्टर देहरादून से डिप्टी कलेक्टर उत्तरकाशी बनाया गया है. जबकि, पीसीएस यशवीर सिंह को डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़ से डिप्टी कलेक्टर चमोली बनाया गया है.

उधर, पीसीएस मुकेश चंद्र रमोला को डिप्टी कलेक्टर उत्तरकाशी से डिप्टी कलेक्टर देहरादून बनाया गया है. जबकि, पीसीएस विपिन चंद्र पंत को डिप्टी कलेक्टर नैनीताल से डिप्टी कलेक्टर चंपावत बनाया गया है.

पीसीएस सुनील कुमार को डिप्टी कलेक्टर अल्मोड़ा से डिप्टी कलेक्टर चंपावत बनाया गया है. इसके अलावा पीसीएस पंकज भट्ट डिप्टी कलेक्टर चमोली से डिप्टी कलेक्टर टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है.

पीसीएस अल्केश नौडियाल को डिप्टी कलेक्टर टिहरी से डिप्टी कलेक्टरचमोली बनाया गया है. पीसीएस कृष्णा त्रिपाठी को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी से डिप्टी कलेक्टर रुद्रप्रयाग भेजा गया है. वहीं, पीसीएस अंकित राज को डिप्टी कलेक्टर टिहरी से डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़ बनाया गया है.

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Last Updated : April 17, 2026 at 10:24 PM IST

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