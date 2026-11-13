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पांचवे माह में ही गिरिडीह एरिया के जीएम का तबादला, दिलीप कुमार को मिली नई जिम्मेदारी

Transfer of Giridih CCL General Manager ( Transfer of Giridih CCL General Manager )

गिरिडीह: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने चार महाप्रबंधकों का तबादला किया है. गिरिडीह के महाप्रबंधक कन्हैया सिंह गैवाल को गिरिडीह से बरका-सयाल एरिया में स्थानांतरित किया गया है. वहीं बरका-सयाल एरिया में पदस्थ महाप्रबंधक (ऑपरेशन) दिलीप कुमार को गिरिडीह एरिया की जवाबदेही सौंपी गई है.

बरका-सयाल के महाप्रबंधक रंजय सिन्हा को ओएसडी टू डायरेक्टर (टी)(ओ) बनाया गया है. बरका-सयाल एरिया के भूरकुंडा ओपनकास्ट के परियोजना अधिकारी (पीओ) कुमार राकेश सत्यार्थी को उसी एरिया में महाप्रबंधक (ऑपरेशन) की जिम्मेदारी दी गई है.