पांचवे माह में ही गिरिडीह एरिया के जीएम का तबादला, दिलीप कुमार को मिली नई जिम्मेदारी
सीसीएल में जीएम स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ है.
Published : November 13, 2026 at 8:25 AM IST
गिरिडीह: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने चार महाप्रबंधकों का तबादला किया है. गिरिडीह के महाप्रबंधक कन्हैया सिंह गैवाल को गिरिडीह से बरका-सयाल एरिया में स्थानांतरित किया गया है. वहीं बरका-सयाल एरिया में पदस्थ महाप्रबंधक (ऑपरेशन) दिलीप कुमार को गिरिडीह एरिया की जवाबदेही सौंपी गई है.
बरका-सयाल के महाप्रबंधक रंजय सिन्हा को ओएसडी टू डायरेक्टर (टी)(ओ) बनाया गया है. बरका-सयाल एरिया के भूरकुंडा ओपनकास्ट के परियोजना अधिकारी (पीओ) कुमार राकेश सत्यार्थी को उसी एरिया में महाप्रबंधक (ऑपरेशन) की जिम्मेदारी दी गई है.
सीसीएल प्रबंधन ने 12 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. सभी अधिकारियों को अपने वर्तमान पद से विरमितन (रिलीव) होने के बाद नए कार्यभार के लिए संबंधित निदेशक/महाप्रबंधक को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश सीसीएल के प्रबंधक (मानव संसाधन अधि., स्था.) अंकुर गौतम ने जारी किया है. इसकी आधिकारिक पुष्टि सीसीएल प्रबंधन ने की है.
जुलाई में गिरिडीह के जीएम बने थे गैवाल
कन्हैया सिंह गैवाल लगभग चार महीने पहले जुलाई माह में ही गिरिडीह के महाप्रबंधक नियुक्त हुए थे. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने खदानों से सुरक्षित कोयला उत्पादन बढ़ाने और गिरिडीह कोलियरी को घाटे से उबारने की दिशा में काम किया था. अगस्त-सितंबर में बनियाडीह स्थित लंकास्टर अस्पताल परिसर में हुए भू-धंसान की घटना के बाद उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण कर वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराने का काम भी किया था.
महत्वपूर्ण पदों की जवाबदेही संभाल चुके हैं दिलीप कुमार
अब गिरिडीह कोलियरी की जवाबदेही दिलीप कुमार को मिली है. इससे पहले दिलीप कुमार सीसीएल के विभिन्न एरिया-परियोजनाओं में महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं. वे बरका-सयाल एरिया में महाप्रबंधक (ऑपरेशन) के रूप में कार्यरत थे, जहां उन्होंने कोयला खनन संचालन, उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने और सुरक्षा मानकों की निगरानी की जिम्मेदारी संभाली.
इससे पहले उनका अनुभव परियोजना अधिकारी के रूप में रहा है. वे खनन अनुशासन में मुख्य प्रबंधक रहते हुए उरीमारी (बरका-सयाल एरिया) और तेतरियाखाड़ (रजहरा एरिया) जैसी प्रमुख कोयला परियोजनाओं के परियोजना अधिकारी रह चुके हैं. उन्हें कोयला खदानों के जमीनी संचालन तथा ओपनकास्ट और भूमिगत खनन परियोजनाओं के प्रबंधन का लंबा प्रशासनिक अनुभव है.
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