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मौत के बाद भी कर्मचारी का तबादला, गढ़वा प्रशासन की गजब स्थानांतरण नीति

गढ़वा जिला में अधिकारियों के द्वारा एक मृत कर्मचारी का नाम भी स्थानांतरण सूची में शामिल कर तबादला कर दिया गया है.

GARHWA DC
गढ़वा समाहरणालय (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 15, 2026 at 2:40 PM IST

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गढ़वा: जिले में अधिकारियों ने तबादला को लेकर गजब कारनामा कर दिया है. अधिकारियों के द्वारा एक मृत राजस्व कर्मचारी का भी बाकी कर्मचारियों के साथ तबादला कर दिया है. जिला प्रशासन की इस चूक के बाद कर्मचारी महकमे में चर्चा का बाजार गर्म है. हालांकि एक साथ कई कर्मचारियों के तबादले सूची में मृत कर्मचारी का नाम शामिल है.

कर्मचारी की चार माह पहले हो चुकी है मौत

दरअसल, जिला प्रशासन द्वारा भवनाथपुर अंचल में पदस्थापना को लेकर सूची जारी की गई है. अधिकारियों ने मृत राजस्वकर्मी गौरव आनंद का भी ट्रांसफर कर दिया. जानकारी के अनुसार जिला स्तर से जारी तबादला आदेश में कई राजस्वकर्मियों का तबादला किया गया है. इसी सूची में दिवंगत राजस्वकर्मी गौरव आनंद का नाम भी शामिल कर दिया गया. निर्गत पत्र में उन्हें भवनाथपुर अंचल से रंका अंचल में पदस्थापित दिखाया गया है, जबकि उनकी मौत करीब चार माह पहले ही हो चुकी है.

तबादला सूची जिला स्तर से हुई है जारी: अंचल कर्मचारी

लोगों का कहना है कि जब संबंधित कर्मचारी का देहांत हो चुका है, तो ऐसे में उनका तबादला आदेश जारी होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है. वहीं अंचल कार्यालय के कर्मचारियों का कहना है कि तबादला सूची जिला स्तर से जारी की जाती है. जिसमें संभवतः पुराने डाटा के आधार पर नाम शामिल हो गया होगा. इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसे मामलों में विभाग को आदेश जारी करने से पहले अभिलेखों की सही तरीके से जांच करनी चाहिए, ताकि इस तरह की त्रुटि से बचा जा सके.

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मृतक कर्मचारी का हुआ ट्रांसफर
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