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मौत के बाद भी कर्मचारी का तबादला, गढ़वा प्रशासन की गजब स्थानांतरण नीति

गढ़वा: जिले में अधिकारियों ने तबादला को लेकर गजब कारनामा कर दिया है. अधिकारियों के द्वारा एक मृत राजस्व कर्मचारी का भी बाकी कर्मचारियों के साथ तबादला कर दिया है. जिला प्रशासन की इस चूक के बाद कर्मचारी महकमे में चर्चा का बाजार गर्म है. हालांकि एक साथ कई कर्मचारियों के तबादले सूची में मृत कर्मचारी का नाम शामिल है.

कर्मचारी की चार माह पहले हो चुकी है मौत

दरअसल, जिला प्रशासन द्वारा भवनाथपुर अंचल में पदस्थापना को लेकर सूची जारी की गई है. अधिकारियों ने मृत राजस्वकर्मी गौरव आनंद का भी ट्रांसफर कर दिया. जानकारी के अनुसार जिला स्तर से जारी तबादला आदेश में कई राजस्वकर्मियों का तबादला किया गया है. इसी सूची में दिवंगत राजस्वकर्मी गौरव आनंद का नाम भी शामिल कर दिया गया. निर्गत पत्र में उन्हें भवनाथपुर अंचल से रंका अंचल में पदस्थापित दिखाया गया है, जबकि उनकी मौत करीब चार माह पहले ही हो चुकी है.

तबादला सूची जिला स्तर से हुई है जारी: अंचल कर्मचारी