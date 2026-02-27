ETV Bharat / state

झारखंड के 28 FPO के बीच 03 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान राशि का हस्तांतरण, कृषि मंत्री ने कहा- अन्नदाताओं को सरकारी योजना से जुड़ना होगा

सहायता अनुदान राशि हस्तांतरण कार्यक्रम में मंत्री ( Etv Bharat )