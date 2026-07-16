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जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 82 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले, कई थानों के एसएचओ बदले , जानिए किसे कहां लगाया गया?

जयपुर : बुधवार रात को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 82 पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं. कई थानों के थाना अधिकारी भी बदले गए हैं. काफी दिनों से पुलिस इंस्पेक्टरो की तबादला सूची का इंतजार था. कई दिन के इंतजार के बाद बुधवार देर रात को जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादला आदेश जारी किए हैं. कुछ पुलिस इंस्पेक्टरो को पुलिस लाइन भेजा गया है, तो वहीं कुछ थाना अधिकारियों के थाने नहीं बदले. पुलिस इंस्पेक्टर भूरी सिंह को कोतवाली थाना, रघुवीर सिंह को जयसिंहपुरा खोर थाना, कमलेश कुमार को सुभाष चौक, मदन कड़वासरा को महेश नगर, हरि सिंह दूधवाल को श्याम नगर सज्जन कुमार को नाहरगढ़, सुनील कुमार को जालूपुरा, सुरेंद्र कुमार सैनी को भट्ठा बस्ती, शशिकला चौधरी को पर्यटक थानाधिकारी लगाया गया है.

हवा सिंह को कोटखावदा, सतीश चंद्र को मानसरोवर, मनोहर लाल को अशोक नगर, गुंजन वर्मा को ज्योति नगर, मनोज बेरवाल को सोडाला, छोटेलाल मीणा को नारायण विहार, हितेश शर्मा को शिप्रा पथ, उदय सिंह यादव को पत्रकार कॉलोनी, मुकेश कुमार खारडिया को मुहाना थाना, गुरु भूपेंद्र सिंह को सांगानेर सदर, कृष्ण कुमार को चाकसू, राजेश गौतम को शिवदासपुरा, विक्रांत शर्मा को प्रताप नगर, गौरव प्रधान को मालवीय नगर, विनोद कुमार वर्मा को एयरपोर्ट, सत्यपाल सिंह यादव को बस्सी, सज्जन सिंह को तुंगा, जितेंद्र कुमार वर्मा को एसएमएस अस्पताल, छगनलाल को आदर्श नगर, राजेंद्र प्रसाद मीणा को ट्रांसपोर्ट नगर, मंजू कुमारी को महिला थाना जयपुर ईस्ट, सुरेश कुमार यादव को बनीपार्क, धर्मेंद्र कुमार शर्मा को सिंधी कैंप, अरविंद सिंह शेखावत को वैशाली नगर, विक्रम सिंह को चित्रकूट, दीपक त्यागी को भांकरोटा, अनिल कुमार जेमनी को बिंदायका, वंदना नरूला को सेज थाना अधिकारी लगाया गया है.

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महेश चंद्र शर्मा को हरमाड़ा, महेंद्र सिंह यादव को दौलतपुरा, रायसल सिंह शेखावत को झोटवाड़ा, दिलीप सिंह को कालवाड़, मंजू तंवर को मेट्रो थाना, प्रकाश राम विश्नोई को खोह नागोरियां, रामधन मीणा को बजाज नगर, रतन सिंह को जामडोली, श्यामसुंदर को लाल कोठी थाना अधिकारी लगाया गया है.