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बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 IAS और 45 BAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़े बदलाव किए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 45 बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है. ये बदलाव विभिन्न विभागों और जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपने के लिए किए गए हैं.

IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां: 2014 बैच के IAS अधिकारी संजय कुमार, जो विशेष कार्य पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े थे, अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अपर सचिव बनाए गए हैं. इसी बैच के दूसरे IAS अधिकारी मुकेश कुमार, जो गया के बंदोबस्त पदाधिकारी थे, अब भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग में पदस्थापित किए गए हैं.

अधिकारियों के तबादले की लिस्ट (ETV Bharat)

विभागीय अपर सचिवों में बदलाव: मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव अभिलेष कुमार सिंह को कृषि विभाग का अपर सचिव बनाया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार रजक को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में अपर सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है. हाल ही में खाद्य संरक्षण उद्योग विभाग के निदेशक बनी सारा अशरफ अब नालंदा जिला परिषद की उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगी.

अनुमंडल स्तर पर नई तैनातियां: मुजफ्फरपुर पूर्व के अनुमंडल पदाधिकारी तुषार कुमार को पूर्णिया का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है. उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं. इन बदलावों से जिलों के प्रशासनिक ढांचे में नई गति आने की उम्मीद है.