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बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 IAS और 45 BAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

सम्राट चौधरी सरकार ने 7 आईएएस और 45 बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला कर उन्हें विभिन्न विभागों व जिलों में तैनात किया है.

IAS OFFICERS TRANSFER IN BIHAR
बिहार आईएएस तबादला सूची (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 13, 2026 at 8:08 AM IST

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पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़े बदलाव किए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 45 बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है. ये बदलाव विभिन्न विभागों और जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपने के लिए किए गए हैं.

IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां: 2014 बैच के IAS अधिकारी संजय कुमार, जो विशेष कार्य पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े थे, अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अपर सचिव बनाए गए हैं. इसी बैच के दूसरे IAS अधिकारी मुकेश कुमार, जो गया के बंदोबस्त पदाधिकारी थे, अब भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग में पदस्थापित किए गए हैं.

IAS OFFICERS TRANSFER IN BIHAR
अधिकारियों के तबादले की लिस्ट (ETV Bharat)

विभागीय अपर सचिवों में बदलाव: मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव अभिलेष कुमार सिंह को कृषि विभाग का अपर सचिव बनाया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार रजक को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में अपर सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है. हाल ही में खाद्य संरक्षण उद्योग विभाग के निदेशक बनी सारा अशरफ अब नालंदा जिला परिषद की उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगी.

अनुमंडल स्तर पर नई तैनातियां: मुजफ्फरपुर पूर्व के अनुमंडल पदाधिकारी तुषार कुमार को पूर्णिया का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है. उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं. इन बदलावों से जिलों के प्रशासनिक ढांचे में नई गति आने की उम्मीद है.

IAS OFFICERS TRANSFER IN BIHAR
अधिकारियों के तबादले की लिस्ट (ETV Bharat)

बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का सामूहिक तबादला: इस फेरबदल में 45 बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. इनमें बड़ी संख्या में अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता और बंदोबस्त पदाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है.

कई पदों पर नियुक्ति: संजीत कुमार को पटना के कंकड़बाग अंचल का प्रभार सौंपा गया है और उन्हें पटना नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी भी बनाया गया है. धर्मराज कुमार को अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी बनाया गया है. राजीव कुमार को उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है.

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अधिकारियों के तबादले की लिस्ट (ETV Bharat)

अन्य प्रमुख तैनातियां: गौरव सिंह को औरंगाबाद का एसडीओ, प्रवीण कुमार को समस्तीपुर का जिला परिवहन पदाधिकारी, प्रशांत अभिषेक को बाढ़ का एसडीओ तथा रवि शंकर अरविंद को मुंगेर का भूमि सुधार उप समाहर्ता बनाया गया है. ये तबादले प्रशासन को अधिक प्रभावी और चुस्त बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम माने जा रहे हैं.

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