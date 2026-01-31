ETV Bharat / state

यूपी में 6 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, जानिए किसको कहां मिली तैनाती

लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए छह वरिष्ठ अधिकारियों के महत्वपूर्ण तबादले किए हैं. ये तबादले तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. कमिश्नर और सीडीओ स्तर के बदलाव किया गया है.

नगेन्द्र प्रताप, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब मंडलायुक्त, आगरा के पद पर तैनात किया गया है. उनकी जगह मनीष मीणा, मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया है. प्रशांत नागर, मुख्य विकास अधिकारी, मऊ को नगर आयुक्त, फिरोजाबाद एवं उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. विवेक कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मुख्य विकास अधिकारी, मऊ के पद पर स्थानांतरित किया गया है.