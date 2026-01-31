ETV Bharat / state

यूपी में 6 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, जानिए किसको कहां मिली तैनाती

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आगरा का मंडलायुक्त बनाया गया

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए छह वरिष्ठ अधिकारियों के महत्वपूर्ण तबादले किए हैं. ये तबादले तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. कमिश्नर और सीडीओ स्तर के बदलाव किया गया है.

नगेन्द्र प्रताप, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब मंडलायुक्त, आगरा के पद पर तैनात किया गया है. उनकी जगह मनीष मीणा, मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया है. प्रशांत नागर, मुख्य विकास अधिकारी, मऊ को नगर आयुक्त, फिरोजाबाद एवं उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. विवेक कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मुख्य विकास अधिकारी, मऊ के पद पर स्थानांतरित किया गया है.

ट्रांसफर सूची.
ट्रांसफर सूची. (UP Government)

डॉ. पूजा गुप्ता, संयुक्त मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को मुख्य विकास अधिकारी, मथुरा की जिम्मेदारी दी गई है. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तर प्रदेश शासन रणवीर प्रसाद को वर्तमान पद के साथ ही आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. ये तबादले प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए हैं. योगी सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे फेरबदल किए जाते हैं ताकि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो सके. अधिकारियों को नए पदों पर तत्काल पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए है.

