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लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में 5 एसीपी के ट्रांसफर, जानिए किसको कहां मिली तैनाती

सहायक पुलिस आयुक्त महेश त्यागी को एसीपी यातायात बनाया गया.

लखनऊ में 5 एसीपी के तबादले.
लखनऊ में 5 एसीपी के तबादले. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 2:00 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 3:04 PM IST

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लखनऊ: पुलिस कमिश्नरेट में शनिवार को प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश के तहत सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) स्तर के पांच अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. लखनऊ पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी किए गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है किया ट्रांसफर आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. जल्द ही नए पदों पर एसीपी ज्वाइंन करेंगे.

लखनऊ में 5 एसीपी के तबादले.
लखनऊ में 5 एसीपी के तबादले. (Photo Credit; Lucknow Police Commissionerate)

इनके हुए ट्रांसफर

जारी की गई ट्रांसफर सूची के तहत सहायक पुलिस आयुक्त महेश त्यागी को एसीपी यातायात बनाया गया है. इस पद पर ट्रांसफर करने के बाद एसीपी महेश त्यागी से उम्मीद की जा रही है कि राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक बनाने की दिशा में काम करेंगे. इसी तरह अतुल कुमार पाण्डेय को एसीपी गाजीपुर की जिम्मेदारी दी गई है. गाजीपुर क्षेत्र राजधानी के महत्वपूर्ण और व्यस्त इलाकों में शामिल है, जहां कानून-व्यवस्था के साथ-साथ अपराध नियंत्रण की चुनौती है. ऐसे में संवेदनशील क्षेत्र की जिम्मेदारी अतुल कुमार पांडे को सौंप गई है.

सुजीत कुमार दुबे जो एसीपी मलिहाबाद के पद पर तैनात थे, उन्हें ट्रांसफर करते हुए एसीपी कैंट बनाया गया है. वहीं एसीपी कैंट के पद की जिम्मेदारी निभा रहे ज्ञानेन्द्र सिंह का ट्रांसफर कर उन्हें एसीपी मलिहाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दोनों अधिकारियों की आपस में तैनाती बदल दी गई है.

प्रतीक दहिया को एसीपी साइबर, यूपी-112 एवं लाइंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है. साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी और आपातकालीन पुलिस सेवाओं के बेहतर संचालन को देखते हुए यह पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने और आवास सेवाओं को बेहतर करने के लिए एसीपी प्रति दहिया को जिम्मेदारी दी गई है.

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Last Updated : June 27, 2026 at 3:04 PM IST

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