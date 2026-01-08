यूपी में 4 वरिष्ठ IAS अफसरों का ट्रांसफर, जानिए कौन-कौन हैं?
3 सचिव और एक महानिदेश का सीएम योगी के निर्देश पर हुआ ट्रांसफर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 8, 2026 at 7:09 PM IST|
Updated : January 8, 2026 at 7:46 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल 2026 की शुरुआत में प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल किया है. इसमें पर्यटन, सूचना आयोग और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख विभागों में बड़े तबादले हुए हैं. कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.
उत्तर प्रदेश के कार्मिक नियुक्ति विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. महानिदेशक, पर्यटन राजेश कुमार-2 को सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इस नई जिम्मेदारी के साथ वे मानवाधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करेंगे. वहीं, उनकी जगह डॉ. वेदपति मिश्रा को महानिदेशक, पर्यटन बनाया गया है.
डॉ. मिश्रा इससे पहले सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के पद पर थे. डॉ. वेदपति मिश्रा की जगह कुमार प्रशान्त को सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का प्रभार सौंपा गया है. कुमार प्रशान्त प्रतीक्षारत (प्रतीक्षा सूची में) थे और अब सूचना का अधिकार से संबंधित आयोग की जिम्मेदारी संभालेंगे. जहां वे पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव प्रांजल यादव को सभी विभागों के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. इनके स्थान पर नई नियुक्ति का आदेश शीघ्र जारी होने की संभावना है. ये तबादले उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभागों में नई ऊर्जा लाने के उद्देश्य से किए गए हैं.
