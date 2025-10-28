यूपी में 46 IAS के बाद 27 PCS अफसरों का भी ट्रांसफर, अयोध्या-बरेली सहित 11 SDM बदले गए, देखें सूची

वर्तमान तैनाती नई तैनाती

अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बाराबंकी अपर आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

निरंकार सिंह, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बाराबंकी

अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी, जालौन अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर

पंकज वर्मा, अपर जिलाधिकारी वि./रा., बागपत सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

मिलिंद कुमार उपाध्याय, नगर मजिस्ट्रेट, मीरजापुर अपर जिलाधिकारी वि./रा., बागपत

अविनाश कुमार, उप जिलाधिकारी, मीरजापुर नगर मजिस्ट्रेट, मीरजापुर

कौशल कुमार, उप जिलाधिकारी, अयोध्या अपर जिलाधिकारी (मु./अ.), अयोध्या

राजकुमार द्विवेदी, विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद, उप्र लखनऊ अपर आयुक्त, वित्तीय मण्डल, मीरजापुर

विवेक कुमार, प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी

गोविन्द मौर्य, उपजिलाधिकारी, बरेली- प्रधान प्रबन्धक सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ

अनिल कुमार, उप जिलाधिकारी, वाराणसी अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी

आशीष कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वि./रा., कन्नौज सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

विजय कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी, कन्नौज अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कन्नौज

देवेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कन्नौज अपर जिलाधिकारी वि./रा., कन्नौज

विकास वर्मा, उप जिलाधिकारी, अयोध्या सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर

श्रद्धा चौधरी, उप जिलाधिकारी, वाराणसी सहायक निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, लखनऊ

अरविन्द कुमार सिंह, सम्बद्ध राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ उप निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

ज्योति, प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद

महेश कुमार कटियाल, उप जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ

सत्यवान गुप्ता, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), अम्बेडकरनगर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), वाराणसी

ज्योत्सना बंस, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), हापुड़ अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), अम्बेडकरनगर

मोनिका सिंह, उप जिलाधिकारी, रामपुर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), हापुड़

अनिल कुमार भट्ट, अपर जिलाधिकारी (नगर.), अलीगढ़ अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), अयोध्या

किंशुक श्रीवास्तव नगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद अपर जिलाधिकारी (नगर.), अलीगढ़

विनय पाण्डेय, उप जिलाधिकारी, मुरादाबाद नगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद

संगीता देवी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), फिरोजाबाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद