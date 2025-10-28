ETV Bharat / state

यूपी में 46 IAS के बाद 27 PCS अफसरों का भी ट्रांसफर, अयोध्या-बरेली सहित 11 SDM बदले गए, देखें सूची

योगी सरकार ने अपर जिलाधिकारी, अपर नगर आयुक्त, नगर मजिस्ट्रेट अफसरों को किया इधर-से उधर

पीसीएस अफसरों का ट्रांसफर.
पीसीएस अफसरों का ट्रांसफर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 8:14 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 8:33 PM IST

लखनऊ: योगी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर चलाई है. 46 आईएएस अफसरों के बाद मंगलवार देर शाम 27 पीसीएस अफसरों का भी ट्रांसफर किया गया है. इनमें 11 उपजिलाधिकारी (SDM) और अपर जिलाधिकारी, अपर नगर आयुक्त, नगर मजिस्ट्रेट शामिल हैं. इसके पहले 10 जिलों के डीएम का भी ट्रांसफर हुआ है.

वर्तमान तैनातीनई तैनाती
अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बाराबंकीअपर आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद
निरंकार सिंह, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुरअपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बाराबंकी
अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी, जालौनअपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर
पंकज वर्मा, अपर जिलाधिकारी वि./रा., बागपतसचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
मिलिंद कुमार उपाध्याय, नगर मजिस्ट्रेट, मीरजापुरअपर जिलाधिकारी वि./रा., बागपत
अविनाश कुमार, उप जिलाधिकारी, मीरजापुरनगर मजिस्ट्रेट, मीरजापुर
कौशल कुमार, उप जिलाधिकारी, अयोध्याअपर जिलाधिकारी (मु./अ.), अयोध्या
राजकुमार द्विवेदी, विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद, उप्र लखनऊअपर आयुक्त, वित्तीय मण्डल, मीरजापुर
विवेक कुमार, प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊअपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी
गोविन्द मौर्य, उपजिलाधिकारी, बरेली- प्रधान प्रबन्धक सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ
अनिल कुमार, उप जिलाधिकारी, वाराणसी अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी
आशीष कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वि./रा., कन्नौज सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा
विजय कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी, कन्नौज अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कन्नौज
देवेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कन्नौज अपर जिलाधिकारी वि./रा., कन्नौज
विकास वर्मा, उप जिलाधिकारी, अयोध्या सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर
श्रद्धा चौधरी, उप जिलाधिकारी, वाराणसी सहायक निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, लखनऊ
अरविन्द कुमार सिंह, सम्बद्ध राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ उप निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ
ज्योति, प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद
महेश कुमार कटियाल, उप जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ
सत्यवान गुप्ता, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), अम्बेडकरनगर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), वाराणसी
ज्योत्सना बंस, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), हापुड़ अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), अम्बेडकरनगर
मोनिका सिंह, उप जिलाधिकारी, रामपुरअपर जिलाधिकारी (न्यायिक), हापुड़
अनिल कुमार भट्ट, अपर जिलाधिकारी (नगर.), अलीगढ़अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), अयोध्या
किंशुक श्रीवास्तव नगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबादअपर जिलाधिकारी (नगर.), अलीगढ़
विनय पाण्डेय, उप जिलाधिकारी, मुरादाबादनगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद
संगीता देवी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), फिरोजाबादअपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद
अरविन्द कुमार द्विवेदी, सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुराअपर जिलाधिकारी (न्यायिक), फिरोजाबाद
