यूपी परिवाहन विभाग में बड़ा बदलाव; 18 जिलों के ARTO का ट्रांसफर, जानिए कौन-कौन हैं?
आलोक यादव बने लखनऊ के नए प्रवर्तन अधिकारी, देखें पूरी लिस्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 8:37 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 18 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों (ARTO)के तत्काल प्रभाव से तबादले कर दिए गए हैं. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा जारी सूची में प्रशासन और प्रवर्तन दोनों इकाइयों के अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है. इस फेरबदल में लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और कानपुर कई महत्वपूर्ण जिलों की कमान बदली गई है. लखनऊ में यातायात नियमों के उल्लंघन और ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए आलोक कुमार यादव को एआरटीओ प्रवर्तननियुक्त किया गया है.
इनका हुआ ट्रांसफर
1.चम्पा लाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सिद्धार्थ नगर
2.अशोक कुमार श्रीवास्तव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद
3.कौशल कुमार सिंह,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सोनभद्र
4.हरिओम, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बदायूँ
5.वैभव सोती,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय दल बरेली
6.आलोक कुमार यादव,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय दल लखनऊ
7. सतेन्द्र कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय दल मथुरा
8.मानवेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सहारनपुर
9.विन्ध्यांचल कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), प्रथम दल कानपुर
10.विनय कुमार सिंह,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), आगरा
11.कृष्ण कुमार यादव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), फर्रुखाबाद
12.उमेश चन्द्र कटियार,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रायबरेली
13.गुलाब चन्द्र,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय दल अयोध्या
14.देवदत्त कुमार,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) मेरठ
15.विपिन कुमार,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बागपत
16.हरिओम,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय दल शाहजहाँपुर
17.प्रतीक मिश्रा,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय दल फतेहपुर
18.नीतू शर्मा,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय दल बुलंदशहर
