UP में 121 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले; काफी दिनों से पेंडिंग थी ट्रांसफर लिस्ट
समूह-ग के खंड शिक्षा अधिकारियों को वर्तमान तैनाती वाले जनपद से नए जनपद में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 1:03 PM IST
लखनऊ: शासन ने प्रदेश के 121 खंड शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण किए जाने का निर्णय लिया है. पिछले कई दिनों से तबादलों की सूची लंबित थी, जिसके बाद अब शासन स्तर से अंतिम सूची जारी कर दी गई है. अब संबंधित अधिकारियों की नई तैनाती वाले जिलों में कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया होगी.
बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था. इसी प्रस्ताव के क्रम में कार्मिक विभाग की सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति वर्ष 2026-27 के तहत यह निर्णय लिया गया है.
वार्षिक स्थानांतरण नीति से संबंधित शासनादेश के मुताबिक, शासन ने विचार के बाद समूह-ग के खंड शिक्षा अधिकारियों को वर्तमान तैनाती वाले जनपद से नवीन तैनाती वाले जनपद में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है.
जारी सूची के अनुसार गिर्राज सिंह का तबादला मथुरा से संभल, विनोद कुमार का बुलंदशहर से आगरा, राकेश सिंह का बलिया से फतेहपुर, शंकर दयाल नामदेव का झांसी से फतेहपुर और किशन कुमार का बांदा से फतेहपुर किया गया है.
सुधा कुमारी वर्मा को रायबरेली से सुल्तानपुर, वरुण कुमार मिश्र को प्रयागराज से औरैया, मोहित कुमार को मुरादाबाद से रामपुर और पंकज अग्रवाल को मुजफ्फर नगर से आगरा भेजा गया है.
कमलेश कुमार का कानपुर नगर से आगरा, अखिलेश वर्मा का प्रयागराज से झांसी, अनुराग कुमार मिश्र का बहराइच से पीलीभीत, नीरज कुमार का कौशांबी से चित्रकूट और सुषमा सेंगर का बाराबंकी से कानपुर देहात तबादला किया गया है.
शिव कुमार यादव को अमेठी से बस्ती, श्याम बिहारी को सुल्तानपुर से बलरामपुर, तारकेश्वर पांडेय को अयोध्या से सिद्धार्थनगर, मृत्युंजय यादव को शाहजहांपुर से संभल और जनार्दन यादव को संतकबीरनगर से फतेहपुर भेजा गया है.
कृष्णदत्त पांडेय का चित्रकूट से प्रयागराज, हेमंत मिश्रा का महराजगंज से गाजीपुर, श्याम प्रकाश यादव का झांसी से आगरा, प्रवीण शुक्ला का फतेहपुर से इटावा, उदय चंद राय का गाजीपुर से महराजगंज और कैलाश सिंह का प्रयागराज से आगरा तबादला किया गया है. मुंशीलाल सिंह को संभल से अलीगढ़, रजनीश कुमार श्रीवास्तव को फतेहपुर से झांसी तथा संतोष कुमार यादव को अमेठी से बस्ती में नई तैनाती दी गई है.
शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि निर्णय के अनुसार औपचारिक स्थानांतरण आदेश निर्गत करते हुए शासन को इसकी अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध कराई जाए.
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