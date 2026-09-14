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UP में 121 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले; काफी दिनों से पेंडिंग थी ट्रांसफर लिस्ट

UP में 121 खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले. ( Photo Credit: ETV Bharat )