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यूपी में 12 IPS और 35 PPS अफसरों का तबादला, जानिये कौन-कौन हैं?

आईपीएस अधिकारी सागर जैन को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के पद पर नई तैनाती दी गई.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 6:48 PM IST

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लखनऊ : प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अधिक मजबूती देने के साथ ही प्रशासन को दुरुस्त करने के क्रम में अधिकारियों के तबादले कर रही है. गुरुवार को 12 आईपीएस अधिकारी व 35 पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किये गये हैं.

जारी सूची
जारी सूची (Photo credit:)

जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक, 12 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. जिन आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है उनमें से ज्यादातर आईपीएस अधिकारी 2022 बैच के हैं. 12 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जिनमें से 9 आईपीएस अधिकारी 2022 बैच के हैं. वहीं दो आईपीएस अधिकारी 2020 बैच के व एक आईपीएस अधिकारी 2019 बैच के हैं.

जारी सूची
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जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी सागर जैन को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के पद पर नई तैनाती दी गई है. अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोंडा के पद पर तैनाद मनोज कुमार रावत को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद संभल के पद पर तैनाती दी गई है.

जारी सूची
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इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ के पद पर तैनात आयुष विक्रम सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच के पद पर तैनाती दी गई है. सहायक पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर के पद पर तैनात विनय गोपाल भोंसले को अपर पुलिस अधीक्षक नगर मेरठ के पद पर तैनाती दी गई है.

इसके अलावा सहायक पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ के पद पर तैनात अंतरिक्ष जैन को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बुलंदशहर के पद पर तैनाती दी गई है. सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर टि्विंकल जैन को अपर पुलिस अधीक्षक लखनऊ कमिश्नरेट लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है.

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सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के पद पर तैनात लिपि नागयाच को अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के पद पर तैनाती दी गई है. सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के पद पर तैनात राजकुमार मीणा को अपर पुलिस अधीक्षक (नक्सल) मिर्जापुर के पद पर तैनाती दी गई है.

सहायक पुलिस आयुक्त ऋषभ रूनवाल को अपर पुलिस अधीक्षक (नक्सल) जनपद सोनभद्र के पद पर तैनाती दी गई है. सहायक पुलिस अधीक्षक जनपद संभल आलोक कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी जनपद प्रतापगढ़ के पद पर तैनाती दी गई है. सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नर वाराणसी के पद पर तैनात ईशान सोनी को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन के पद पर तैनाती दी गई है.

सहायक पुलिस अधीक्षक जनपद अलीगढ़ के पद पर तैनात मयंक पाठक को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद सहारनपुर के पद पर तैनाती गई है. नए आईपीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव करने के साथ बड़े पैमाने पर डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है. पुलिस विभाग ने एक साथ 35 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर किए हैं.

जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक, अशोक कुमार सिंह को उपसेना नायक एसडीआरएफ मुख्यालय लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है. संजीव कुमार सिन्हा को अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है. आलोक सिंह-III को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद रायबरेली के पद पर तैनाती दी गई है. अजीत कुमार रजक को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद गोंडा के पद पर तैनाती दी गई है.

इसके अलावा तेजवीर सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी जनपद अंबेडकर नगर के पद पर तैनाती दी गई है. श्याम देव को उपसेना नायक 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर बनाया गया है. मनीष कुमार मिश्र को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद अलीगढ़ बनाया गया है. शैलेंद्र लाल को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद उन्नाव के पद पर तैनाती दी गई है. जया शांडिल्य को अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभी सूचना मेरठ के पद पर तैनाती दी गई है.

कृष्ण कांत सरोज को अपर पुलिस अधीक्षक विशेष जांच उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है. प्रदीप कुमार वर्मा को उपसेना नायक 2वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर के पद पर तैनाती दी गई है. राजेश कुमार पांडे-II को अपर पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के पद पर तैनाती दी गई है. अवनीश कुमार मिश्र को अपर पुलिस अधीक्षक पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है.

इसके अलावा श्वेता कुमारी यादव अपर पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद मथुरा के पद पर तैनाती दी गई है. कृपा शंकर अपर पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था शाखा डीजीपी मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है. स्नेहा तिवारी को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद बलिया के पद पर तैनाती दी गई. राघवेंद्र कुमार मिश्रा को उपसेना नायक 2वीं वाहिनी एसएफ गोरखपुर के पद पर तैनाती दी गई है.

इसके अलावा राजेश कुमार श्रीवास्तव को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात मेरठ बनाया गया है. विवेक त्रिपाठी को अपर पुलिस अधीक्षक केंद्रीय भंडार जनपद सीतापुर के पद पर तैनाती दी गई है. पंकज कुमार श्रीवास्तव को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ के पद पर तैनाती दी गई है. विजेंद्र द्विवेदी को उपसेना नायक चौथी वाहिनी पीएसी प्रयागराज के पद पर तैनाती दी गई है. अभिषेक कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक बदायूं के पद पर तैनाती दी गई है.

इसके अलावा शंकर प्रसाद को अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस अकादमी मुरादाबाद के पद पर तैनाती दी गई है. पीयूष कांत राय को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के पद पर तैनाती दी गई है. सत्यपाल सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक पीटीसी मुरादाबाद के पद पर तैनाती दी गई है. आलोक प्रसाद को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर देहात के पद पर तैनाती दी गई है. अरुण कुमार सिंह द्वितीय को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है.

इसके अलावा गिरीश कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ के पद पर तैनाती दी गई है. राहुल मिठास को अपर पुलिस अधीक्षक तकनीकी सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैंनाती दी गई है. अभिषेक तिवारी को अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मैनपुरी के पद पर तैनाती दी गई है. महेंद्र पाल सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक सेक्टर ऑफिसर सीआईडी सेक्टर लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है. ज्ञान प्रकाश राय को अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पद पर तैनाती दी गई है.

इसके अलावा सतीश चंद्र शुक्ला को अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशनल जनपद चंदौली के पद पर तैनाती दी गई है. प्रेमचंद को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है. अभिषेक प्रताप अजय को अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बुलंदशहर के पद पर तैनाती दी गई है.

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