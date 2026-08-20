छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में ट्रांसफर लिस्ट जारी, यहां देखें तबादले की पूरी सूची
जिन लोगों के ट्रांसफर हुए हैं उसमें 34 निरीक्षक और 1 सब इंस्पेक्टर शामिल है. डीजीपी अरुण देव गौतम तबादला लिस्ट जारी की.
ट्रांसफर लिस्ट जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 20, 2026 at 10:14 PM IST
रायपुर: प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है. सुशासन तिहार के दौरान जिला प्रशासन तबादलों की लिस्ट भी जारी कर रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को फिर एक बार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है. जिसमें 35 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए गए. इसमें 34 निरीक्षक और 1 सब इंस्पेक्टर शामिल है.
डीजीपी अरुण देव गौतम ने 35 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर लिस्ट जारी किए.
ट्रांसफर लिस्ट जारी
- निरीक्षक रंजीत प्रताप सिंह को जिला सुकमा से ट्रांसफर करके जिला सूरजपुर भेजा गया
- निरीक्षक निर्मल जांगड़े को जिला कांकेर से स्थानांतरण करके जिला सरगुजा भेजी गया
- निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल को जिला कांकेर से ट्रांसफर कर सरगुजा भेजा गया
- निरीक्षक रमेश कुमार जायसवाल को कांकेर से ट्रांसफर कर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर भेजा गया
- निरीक्षक यशवंत कुमार श्याम को कांकेर से ट्रांसफर करे मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर भेजा
- निरीक्षक अभिषेक महोबिया को कांकेर से ट्रांसफर कर बलरामपुर रामानुजगंज भेजा
- निरीक्षक मिलन सिंह को राजनांदगांव से ट्रांसफर कर सूरजपुर भेजा गया
- निरीक्षक नंदकिशोर गौतम को राजनांदगांव से ट्रांसफर कर सूरजपुर भेजा
- निरीक्षक सुधांशु बघेल को रायपुर से ट्रांसफर करके जशपुर भेजा
- निरीक्षक शिशिर पांडे को गरियाबंद से ट्रांसफर कर जिला दंतेवाड़ा भेजा
- अमित कुमार तिवारी को रायगढ़ से ट्रांसफर कर जिला बलरामपुर रामानुजगंज भेजा गया
- प्रदीप कुमार बिसेन को रायपुर ग्रामीण से ट्रांसफर करे पुलिस मुख्यालय नया रायपुर भेजा
- निरीक्षक लक्ष्मी नारायण नामदेव को जिला रायपुर ग्रामीण से ट्रांसफर कर पुलिस मुख्यालय नया रायपुर भेजा
- उप निरीक्षक मनीष वाजपेई को जिला दुर्ग से ट्रांसफर करके जिला रायपुर नगर भेजा गया