शिक्षा विभाग में फेरबदल, 620 प्राचार्य और समकक्ष के तबादले, आदेश जारी

अर्धवार्षिक परीक्षा के बीच तबादले : प्रदेश में इस समय कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है और इन परीक्षाओं के बीच यह तबादला सूची जारी हुई है. हालांकि बताया जा रहा है कि तबादलों को लेकर सक्षम स्तर से अनुमति के बाद ही यह तबादला सूची जारी हुई है.

बीकानेर : करीब 2 महीने पहले शिक्षा विभाग में जारी हुई जंबो तबादला सूची के बाद रविवार को एक बार फिर तबादला सूची जारी हुई है. इस तबादला सूची में प्रदेश भर के 620 प्रिंसिपल और समकक्ष शिक्षा अधिकारियों के तबादले और पूर्व में जारी तबादला सूची के कुछ संशोधन भी किए गए हैं. निदेशक सीताराम जाट ने यह तबादला सूची जारी की है.

कर रहे थे इंतजार : हालांकि इस तबादला सूची को लेकर लंबे समय से प्रिंसिपल और समकक्ष अधिकारी इंतजार कर रहे थे दरअसल 2 महीने पहले जारी हुई तबादला सूची के बाद करीब 750 प्रिंसिपल ने अपने नए स्थान पर ज्वाइन नहीं किया था और तब तबादलों में संशोधन की उम्मीद लगाए हुए थे. लेकिन रविवार को जारी हुई सूची में कईयों की उम्मीद पूरी नहीं हुई ऐसे में अब उन्हें अपने नए स्थान पर ज्वाइन करना ही पड़ेगा. वहीं इस तबादला सूची में संशोधन आदेश के चलते कई अधिकारियों को राहत मिली है और उन्हें दूरस्थ स्थान से नजदीकी स्थान पर संशोधित आदेश के जरिए ट्रांसफर किया गया है ऐसे में अब उनको एकबारगी राहत मिल गई है.

अब उम्मीद नहीं : इस तबादला सूची के और बड़ी होने की उम्मीद लगाई जा रही थी लेकिन जिस तरह से 620 प्रिंसिपल की तबादला सूची जारी हुई है उसके बाद अब किसी और नई लिस्ट की आने की संभावना नहीं लग रही है. वहीं इस तबादला सूची के जारी होने के बाद रविवार को अवकाश के बावजूद भी निदेशालय और शिक्षक संगठनों में भी चर्चा देखने को मिली. इस तबादला सूची में सालों से निदेशालय में काम कर रहे कई प्रिंसिपल और समकक्ष शिक्षा अधिकारियों को भी निदेशालय से बाहर ट्रांसफर किया गया है जिसको लेकर भी चर्चा देखने को मिली.