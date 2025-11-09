ETV Bharat / state

यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल; 23 IPS का ट्रांसफर, गोरखपुर-प्रयागराज-लखनऊ के ASP हुए इधर से उधर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस में रविवार को छुट्टी के दिन बड़ा फेरबदल देखने को मिला. सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 23 IPS अफसरों का तबादला कर दिया गया है. योगी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए बड़े पैमाने पर अधिकारियों को इधर से उधर करके नई तैनाती दी है.

तबादला आदेश के अनुसार IPS बीएस वीर कुमार को उप सेनानायक 47वीं वाहनी पीएसी, गाजियाबाद, IPS सच्चिदानंद को अपर पुलिस अधीक्षक एसएसएफ मुख्यालय लखनऊ में तैनाती दी गई है. सच्चिदानंद पहले गाजियाबाद में अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात थे.

IPS डॉ. संजय कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ से सीतापुर में उप सेनानायक 27वीं वाहिनी पीएसी में तैनाती दी गई है. IPS सुबोध गौतम को अपर पुलिस अधीक्षक इटावा से हरदोई ट्रांसफर किया गया है. IPS नृपेंद्र को हरदोई से बनारस में नई तैनाती मिली है.

IPS निवेश कटियार को कुशीनगर से यूपी-112 लखनऊ में नई तैनाती दी गई है. IPS दिनेश कुमार पुरी को लखनऊ के ट्रांसफर करके गोरखपुर में नई तैनाती मिली है. IPS संतोष कुमार का पूर्व में हुआ स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है. अब वे लखनऊ में ही तैनात रहेंगे.

IPS सीताराम को प्रयागराज से पुलिस महानिदेशक मुख्यालय लखनऊ बुला लिया गया है. IPS सिद्धार्थ वर्मा का सहारनपुर से कुशीनगर तबादला किया गया है. IPS सुमित शुक्ला का गौतमबुद्धनगर से शामली ट्रांसफर किया गया है. IPS ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद का गाजीपुर से गोरखपुर ट्रांसफर किया गया है.