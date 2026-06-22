छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल, 30 अधिकारियों के तबादले, रायपुर समेत कई जिलों में बदले अधिकारी
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आबकारी विभाग में बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग की है. कई जिलों के अधिकारियों का तबादला हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 22, 2026 at 7:09 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. विभाग ने कुल 30 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त, उड़नदस्ता अधिकारी, उप निरीक्षक और अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना दी गई है. इस फेरबदल का असर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, कोरबा, कबीरधाम, सक्ती, बलरामपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़-गंडई-छुईखदान समेत कई जिलों में देखने को मिलेगा.
रायपुर में बदली आबकारी व्यवस्था की कमान
जारी आदेश के तहत सहायक आयुक्त आबकारी प्रवीण वर्मा को प्रभारी उपायुक्त आबकारी रायपुर बनाया गया है. वहीं कार्यवाहक उपायुक्त आबकारी रायपुर राजेश कुमार शर्मा को राजनांदगांव भेजा गया है. इसके अलावा स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन में पदस्थ सविता रानी मेघराम को कार्यवाहक उपायुक्त आबकारी रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
जिला आबकारी अधिकारियों के पदस्थापना में बड़ा बदलाव
आदेश के अनुसार बस्तर संभागीय उडनदस्ता में पदस्थ रत्नेश मरावी को जिला आबकारी अधिकारी सक्ती बनाया गया है. वहीं सीआर साहू को खैरागढ़-गंडई-छुईखदान, पलक नंद को बालोद, शशांक कुमार को बलरामपुर-रामानुजगंज और रोहित देवांगन को धमतरी जिले का प्रभार सौंपा गया है.
उड़नदस्ता और प्रवर्तन शाखा में भी फेरबदल
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता और संभागीय उडनदस्ता इकाइयों में भी व्यापक बदलाव किया गया है. दीप महीष को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर, अजय सिंह धुर्वे को संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर तथा निलुपमा लोहारे को संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग में पदस्थ किया गया है. विभाग का मानना है कि इससे प्रवर्तन और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा.
30 अधिकारियों की सूची
- प्रवीण वर्मा
- राजेश कुमार शर्मा
- रत्नेश मरावी
- नितिन कुमार शुक्ल
- दीप महीष
- सीआर साहू
- नीलिमा दिव्यस्कर
- योगेश्वर कुमार द्विवेदी
- पलक नंद
- सत्यनारायण साहू
- शशांक कुमार
- मुकेश पाण्डेय
- अजय सिंह धुर्वे
- निधीश जोशी
- मुकेश अग्रवाल
- रोहित देवांगन
- निलुपमा लोहारे
- अभिषेक तिवारी
- क्रिस्टोफर खलखो
- रविशंकर यादव
- आशा सिंह
- समीधा पाण्डेय
- सविता रानी मेघराम
- जेबा खान
- अंकित राठौर
- दिनेश दुबे
- अभिनव कुमार रायजादा
- वीणा भंडारी
- गीता साहू
- मुकेश कुमार पाण्डेय
प्रशासनिक कसावट की कवायद
आबकारी विभाग में हुए इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक कसावट और विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. आगामी समय में अवैध शराब कारोबार पर नियंत्रण, राजस्व संग्रहण और प्रवर्तन कार्रवाई को लेकर विभाग की नई रणनीति भी सामने आ सकती है.