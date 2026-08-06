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IFS अफसर की ट्रेडिंग पोस्ट मामला, नाराजगी नहीं निकला साहित्य प्रेम, पढ़ें पूरी खबर

देहरादून: उत्तराखंड में सीनियर IFS अधिकारी समीर सिन्हा की पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है. दरअसल समीर सिन्हा का नाम 2 दिन पहले जारी हुई तबादला सूची में था. उन्हें पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ जैसी अहम जिम्मेदारी से हटाते हुए CEO कैंपा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. वन महकमे में प्रमुख वन संरक्षक हॉफ और पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ दो सबसे अहम पद माने जाते हैं. ऐसे में अचानक समीर सिन्हा को बेहद अहम पद से हटाकर कैंपा का पद दिया जाना स्वाभाविक सभी को हैरान कर रहा है. अभी सीनियर IFS अफसर के इस तबादले पर चर्चा चल ही रही थी कि उनका एक फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

इस पोस्ट में समीर सिन्हा ने साहित्यकार राजेश रेड्डी की कुछ पंक्तियों को साझा किया था, यह पंक्तियां थी.

"यह कब चाहा कि मैं मशहूर हो जाऊं, बस अपने आप को मंजूर हो जाऊं. नसीहत कर रही है अक्ल कब से, की मैं दीवानगी से दूर हो जाऊं. ना बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, जो बोलूं सच तो चकनाचूर हो जाऊं"

समीर सिन्हा की इस पोस्ट को उनकी नाराजगी के रूप में भी देखा गया..बहरहाल ट्रेंड कर रही इस पोस्ट के बीच सीनियर आईएफएस अधिकारी समीर सिन्हा ने PCCF वाइल्डलाइफ का चार्ज छोड़ते हुए अपनी नई जिम्मेदारी को संभाल लिया है. उन्होंने CEO कैंपा का चार्ज लेने के साथ ही योजनाओं में वित्तीय अनुशासन को बनाने की प्राथमिकता बताई.