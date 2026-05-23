झारखंड के 36 आईएएस अधिकारियों का तबादला-पदस्थापन, कई जिलों के डीसी बदले
झारखंड के कई आईएएस अधिकारियों की ट्रासफर और पोस्टिंग हुई है.
Published : May 23, 2026 at 10:45 PM IST
रांचीः झारखंड सरकार ने राज्य के 36 IAS अधिकारियों का तबादला पदस्थापन किया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है.
पशुपतिनाथ मिश्र को गढ़वा का उपायुक्त बनाया गया है. वहीं सौरभ कुमार भुवानिया को खूंटी से ट्रांसफर कर देवघर का डीसी बनाया गया है. उनकी जगह पलामू के उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन खूंटी के डीसी बनाए गए हैं. इसके अलावा पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत 12 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है.
छवि रंजन को खेलकूद विभाग का निदेशक बनाया गया है. जीशान कमर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विशेष सचिव बने हैं. सुनील कुमार सिंह को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. विजय कुमार गुप्ता उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त बने हैं. भोर सिंह यादव को कृषि विभाग से हटाकर वन एवं पर्यावरण विभाग का अपर सचिव बनाया गया है.
सत्येंद्र कुमार को खाद्य निगम से हटाकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का अपर सचिव बनाया गया है. अनन्य मित्तल को गढ़वा के उपायुक्त के पद से हटाकर फिर से जेएसएलपीएस के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है. पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत नमन प्रियेश लकड़ा को पर्यटन निदेशक बनाया गया है. नीरज कुमार सिंह को उद्योग विभाग से हटाकर उत्पाद आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है.
इसे भी पढ़ें- झारखंड के 155 IAS अफसरों की संपत्ति सार्वजनिक, मुख्य सचिव के पास पटना से दिल्ली तक जमीन-फ्लैट, इनके पास ‘शून्य संपत्ति’
इसे भी पढ़ें- झारखंड में एक साथ 201 डीएसपी का तबादला, रांची में भी बदले गए कई DSP
इसे भी पढ़ें- रांची में बड़े स्तर पर थाना प्रभारियों का तबादला, कई थानों और ओपी के बदले गए प्रभारी