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झारखंड के 36 आईएएस अधिकारियों का तबादला-पदस्थापन, कई जिलों के डीसी बदले

रांचीः झारखंड सरकार ने राज्य के 36 IAS अधिकारियों का तबादला पदस्थापन किया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है.

पशुपतिनाथ मिश्र को गढ़वा का उपायुक्त बनाया गया है. वहीं सौरभ कुमार भुवानिया को खूंटी से ट्रांसफर कर देवघर का डीसी बनाया गया है. उनकी जगह पलामू के उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन खूंटी के डीसी बनाए गए हैं. इसके अलावा पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत 12 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है.

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

छवि रंजन को खेलकूद विभाग का निदेशक बनाया गया है. जीशान कमर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विशेष सचिव बने हैं. सुनील कुमार सिंह को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. विजय कुमार गुप्ता उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त बने हैं. भोर सिंह यादव को कृषि विभाग से हटाकर वन एवं पर्यावरण विभाग का अपर सचिव बनाया गया है.