त्योहार के बीच जेबीवीएनएल में ट्रांसफर-पोस्टिंगः 5 कार्यपालक अभियंता का हुआ तबादला
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपने पांच पांच विद्युत कार्यपालक अभियंताओं का तबादला किया है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 7:45 PM IST
रांचीः त्योहार के इस मौसम में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने अपने पांच विद्युत कार्यपालक अभियंताओं का तबादला करते हुए उन्हें नयी जिम्मेदारी सौंपी है.
जेबीवीएनएल मुख्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रांची पूर्वी, रांची केंद्रीय, डोरंडा और चतरा विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में नये कार्यपालक अभियंता पदस्थापित किए गए हैं.
जारी अधिसूचना के अनुसार विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार को डोरंडा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से स्थानांतरित कर चतरा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल का कार्यपालक अभियंता बनाया गया है. वहीं, विद्युत कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार सिंह को चतरा से स्थानांतरित कर डोरंडा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गयी है.
अनुप प्रसाद रांची केंद्रीय विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के बने कार्यपालक अभियंता
विद्युत कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार मंडल को रांची पूर्वी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से ट्रांसफर कर निगम मुख्यालय, रांची में वरीय प्रबंधक (तकनीकी), गवर्नमेंट एंड हाई वैल्यू कंज्यूमर के पद पर पदस्थापित किया गया है. उन्हें निगम मुख्यालय स्थित जन समस्या निवारण केंद्र के कार्यों के अलावा रांची के पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी भी दी गयी है.
निगम मुख्यालय में वरीय प्रबंधक (तकनीकी) और जन समस्या निवारण केंद्र में कार्यरत अनुप प्रसाद को स्थानांतरित कर रांची केंद्रीय विद्युत आपूर्ति प्रमंडल का कार्यपालक अभियंता बनाया गया है. विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार भगत को रांची केंद्रीय विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से स्थानांतरित कर रांची पूर्वी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल का कार्यपालक अभियंता नियुक्त किया गया है.
निगम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी अधिकारियों का नया पदस्थापन तत्काल प्रभाव से लागू होगा. विभागीय अधिकारियों के अनुसार जल्द ही कुछ और तबादला किए जायेंगे. तबादला का आधार कई हैं जिसके तहत निर्णय लिया जाता है.
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