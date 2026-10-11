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हरियाणा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 13 आईपीएस और 22 एचपीएस अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

13 आईपीएस सहित 35 अधिकारियों का तबादला ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया है. राज्य के 13 आईपीएस और 22 एचपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. वहीं 7 एचपीएस अधिकारी एडिशनल एसपी बनाए गए हैं. आईपीएस नवदीप सिंह विर्क को स्टेट इंफोर्समेंट ब्यूरो के महानिदेशक (डीजी) पद से हटाकर डीजी मानव अधिकार आयोग का डीजी बनाया गया है. आईपीएस डॉ. एम.रवि किरण को स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजीपी पद से हटाकर स्टेट इंफोर्समेंट ब्यूरो का एडीजीपी और पंचकूला में विजिलेंस एचपीयू के निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है.

कई अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलीः वहीं आईपीएस बी.सतीश बालन को आईजीपी रेलवे और कमांडो की जिम्मेदारी दी गई है. वर्तमान में एसटीएफ, भोंडसी में आईजी का पद पर तैनात हैं. दूसरी ओर मनीष चौधरी को पंचकूला के एसवी एंड एसीबी के साथ-साथ जेल विभाग के आईजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी सिमरदीप सिंह एसटीएफ भोंडसी के आईजीपी और झज्जर के पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ आईआरबी (इंडियन रिजर्व बटालियन) के आईजीपी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हामिद अख्तर को प्रमोशन के बाद रोहतक रेंज का आईजी बनाया गया है. 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी धीरज कुमार को राज्यपाल के एडीसी पद से हटाकर पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में एसपी की जिम्मेदारी दी गई है.

युवा आईपीएस अधिकारियों को मिली जिम्मेदारीः इसके अलावा युवा आईपीएस अधिकारी दिव्यांशी सिंगला को फतेहाबाद का एडिशनल एसपी बनाया गया है. दीपिका अग्रवाल को रेवाड़ी में एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी मिली है. हर्षिता गोयल को एडिशनल एसपी पानीपत की जिम्मेदारी मिली है. मयंक मुदगिल को हिसार एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी मिली है.