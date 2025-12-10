ETV Bharat / state

यूपी के पुलिस महकमे में फिर तबादले; 2 अपर पुलिस अधीक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में प्रशासनिक फेरबदल और तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है.​ मंगलवार को पुलिस विभाग में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली, जिसके तहत दो अपर पुलिस अधीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) प्रशांत कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रूपेश सिंह को मुख्यमंत्री सुरक्षा से हटाकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है, जबकि पंकज कुमार सिंह को मुख्यमंत्री सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त होने के निर्देश दिए गए हैं.

लखनऊ और मुख्यमंत्री सुरक्षा में बदलाव: ​तबादलों के क्रम में जिन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, वे इस प्रकार हैं. रूपेश सिंह अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, लखनऊ अपर पुलिस उपायुक्त (Additional DCP), लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पंकज कुमार सिंह उपसेनानायक, 20वीं वाहिनी पीएसी, आजमगढ़ अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, लखनऊ.

​योगी सरकार द्वारा नवंबर में 2 आईएएस और 8 पीसीएस अधिकारियों के तबादलों के बाद, यह पुलिस विभाग में बड़े अधिकारियों के निरंतर फेरबदल को दर्शाता है. सरकार की नीति स्पष्ट है कि ईमानदार अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जाए, जबकि लापरवाह और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो.