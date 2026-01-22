ओपन हार्ट सर्जरी के दिन हुए पुराने, TAVI ऑपरेशन से छोटा वॉल्व बनेगा दिल का कवच
शहर के हृदय रोग संस्थान में तावी विधि से पहली बार मरीजों का ऑपरेशन करके वॉल्व लगाया जाएगा. इलाज की सुविधा मुफ्त है.
Published : January 22, 2026 at 3:31 PM IST
कानपुर/लखनऊ: शहर के हृदय रोग संस्थान में जब दिल के वॉल्व में दिक्कत वाले मरीज पहुंचते थे, तो मौजूद चिकित्सकों के पास इलाज के लिए केवल ओपन हार्ट सर्जरी का ही विकल्प था. दरअसल, डॉक्टरों का कहना था इस तरह की सर्जरी से मरीज की जान बच जाती है.
वॉल्व कवच के रूप में काम करेगा: अब पहली बार ऐसा जब वॉल्व संबंधी परेशानियों वाले मरीजों का इलाज (ट्रांसकैथेटर एरोटिक वॉल्व इंप्लाटेशन) तावी विधि से किया जाएगा. देश में कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से देश के नौ अस्पतालों को चिन्हित किया गया था. जहां उक्त विधि से मरीजों के इलाज की अनुमति दी गई.
नस से वॉल्व दिल को पहुंचाया जाएगा: इस विधि में मरीजों की जांघों (पैर) की नसों से वॉल्व को दिल तक पहुंचाया जाएगा और दिल के लिए यह वॉल्व कवच के रूप में काम करेगा. इस पूरे मामले को लेकर हृदय रोग संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सक संतोष सिन्हा ने बताया, पहले चरण में हम ऐसे 30 मरीजों पर परीक्षण करेंगे. इसके बाद सरकार के निर्देश मिलते ही, हृदय रोग संस्थान में मरीजों का इलाज तावी विधि से शुरू हो जाएगा.
इलाज पूरी तरह से फ्री: डा.संतोष सिंह ने बताया कि अभी तक अगर कोई मरीज इस विधि से निजी अस्पताल या ऐसे सरकारी अस्पताल जहां इलाज हो सकता है और अपना इलाज कराता है, तो उसे औसतन 15 लाख रुपये खर्च करने होते हैं. लेकिन, कार्डियोलॉजी में यह इलाज पूरी तरह से फ्री रहेगा. उन्होंने कहा, इसके लिए सरकार से निर्देश मिल गए हैं. मरीजों को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा.
केजीएमयू हार्ट ट्रांसप्लांट को तैयार पर नहीं मिल रहा डोनर: केजीएमयू हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन डोनर न मिलने से प्रकिया आगे नहीं बढ़ पा रही है. केजीएमयू की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद के मुताबिक तकनीक, चिकित्सकीय और संसाधन स्तर पर विश्वविद्यालय पूरी तरह सक्षम है, लेकिन अंगदान को लेकर जागरूकता की कमी के कारण ट्रांसप्लांट शुरू नहीं हो पा रहा है.
लोग अंगदान के महत्व को समझें: कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर समाज में अब भी पर्याप्त जानकारी और सकारात्मक सोच का अभाव है. इसे ध्यान में रखते हुए केजीएमयू बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है. इसके तहत विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे, ताकि लोग अंगदान के महत्व को समझ सकें और आगे आएं. इस अभियान के लिए प्रस्ताव जल्द पारित किया जाएगा. फिलहाल विशेषज्ञों, डॉक्टरों और सामाजिक संगठनों से राय ली जा रही है, ताकि प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके.
विशेषज्ञ टीम और उपकरण तैयार: केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर केके सिंह ने बताया कि लखनऊ और आसपास के जिलों में कैंप लगाकर आमजन को अंगदान के लिए प्रेरित किया जाएगा. इसको लेकर लोगों से राय मांगी जा रही है. वर्तमान में केजीएमयू में लिवर और किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है, जबकि फेफड़ा प्रत्यारोपण की तैयारी भी प्रगति पर है. अब हार्ट ट्रांसप्लांट के जुड़ने से गंभीर हृदय रोगों से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी. सीवीटीएस विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और अत्याधुनिक उपकरण जुटाकर इस जटिल सर्जरी के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है.
