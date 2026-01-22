ETV Bharat / state

ओपन हार्ट सर्जरी के दिन हुए पुराने, TAVI ऑपरेशन से छोटा वॉल्व बनेगा दिल का कवच

ट्रांसकैथेटर एरोटिक वॉल्व इंप्लाटेशन से डाला जाएगा वॉल्व. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर/लखनऊ: शहर के हृदय रोग संस्थान में जब दिल के वॉल्व में दिक्कत वाले मरीज पहुंचते थे, तो मौजूद चिकित्सकों के पास इलाज के लिए केवल ओपन हार्ट सर्जरी का ही विकल्प था. दरअसल, डॉक्टरों का कहना था इस तरह की सर्जरी से मरीज की जान बच जाती है. वॉल्व कवच के रूप में काम करेगा: अब पहली बार ऐसा जब वॉल्व संबंधी परेशानियों वाले मरीजों का इलाज (ट्रांसकैथेटर एरोटिक वॉल्व इंप्लाटेशन) तावी विधि से किया जाएगा. देश में कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से देश के नौ अस्पतालों को चिन्हित किया गया था. जहां उक्त विधि से मरीजों के इलाज की अनुमति दी गई. नस से वॉल्व दिल को पहुंचाया जाएगा: इस विधि में मरीजों की जांघों (पैर) की नसों से वॉल्व को दिल तक पहुंचाया जाएगा और दिल के लिए यह वॉल्व कवच के रूप में काम करेगा. इस पूरे मामले को लेकर हृदय रोग संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सक संतोष सिन्हा ने बताया, पहले चरण में हम ऐसे 30 मरीजों पर परीक्षण करेंगे. इसके बाद सरकार के निर्देश मिलते ही, हृदय रोग संस्थान में मरीजों का इलाज तावी विधि से शुरू हो जाएगा. इलाज पूरी तरह से फ्री: डा.संतोष सिंह ने बताया कि अभी तक अगर कोई मरीज इस विधि से निजी अस्पताल या ऐसे सरकारी अस्पताल जहां इलाज हो सकता है और अपना इलाज कराता है, तो उसे औसतन 15 लाख रुपये खर्च करने होते हैं. लेकिन, कार्डियोलॉजी में यह इलाज पूरी तरह से फ्री रहेगा. उन्होंने कहा, इसके लिए सरकार से निर्देश मिल गए हैं. मरीजों को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा.