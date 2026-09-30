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रिम्स में पहली बार हुआ ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन सफल! डॉ. मृणाल कुंज के नेतृत्व में कार्डियोलॉजी टीम ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

कार्डियोलॉजी टीम, रिम्स ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल संस्थान राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची ने हृदय चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. रिम्स में पहली बार ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन (Transcatheter Aortic Valve Implantation- TAVI) की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक हासिल की है. यह झारखंड के किसी सरकारी अस्पताल में की गई पहली सफल TAVI प्रक्रिया है.