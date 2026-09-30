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रिम्स में पहली बार हुआ ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन सफल! डॉ. मृणाल कुंज के नेतृत्व में कार्डियोलॉजी टीम ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

रिम्स में पहली बार ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन सफल हुआ है. कार्डियोलॉजी टीम ने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Cardiology Team, RIMS
कार्डियोलॉजी टीम, रिम्स (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 10:52 PM IST

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रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल संस्थान राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची ने हृदय चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. रिम्स में पहली बार ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन (Transcatheter Aortic Valve Implantation- TAVI) की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक हासिल की है. यह झारखंड के किसी सरकारी अस्पताल में की गई पहली सफल TAVI प्रक्रिया है.

यह जटिल एवं उन्नत प्रक्रिया रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. मृणाल कुंज की टीम के द्वारा सफलतापूर्वक की गई. इस उपलब्धि को सफल बनाने में कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, एनेस्थीसिया, कैथ लैब तथा नर्सिंग टीम के बीच बेहतर समन्वय और टीमवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

क्या होता है TAVI

TAVI गंभीर एओर्टिक वाल्व रोग से पीड़ित मरीजों के उपचार की एक आधुनिक, न्यूनतम इनवेसिव तकनीक है, इस प्रक्रिया में ओपन-हार्ट सर्जरी के बजाय कैथेटर के माध्यम से कृत्रिम एओर्टिक वाल्व को खराब वाल्व के स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाता है. मरीजों में यह तकनीक पारंपरिक सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट का एक महत्वपूर्ण उपचार विकल्प है.

रिम्स में TAVI जैसी उन्नत प्रक्रिया की शुरुआत झारखंड के मरीजों के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इससे राज्य तथा आसपास के क्षेत्रों के उन मरीजों को अपने ही राज्य में आधुनिक हृदय वाल्व उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. इस दिशा में यह इसलिए भी महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अबतक जटिल एओर्टिक वाल्व रोग के उपचार के लिए राज्य के मरीजों को दूसरे अन्य राज्यों की ओर रुख करना पड़ता था.

सफल TAVI प्रक्रिया महत्वपूर्ण उपलब्धि

रिम्स की इस उपलब्धि पर डॉ. मृणाल कुंज ने कहा कि “रिम्स में पहली TAVI प्रक्रिया का सफलतापूर्वक किया जाना हमारे विभाग और संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यह पूरी टीम के समन्वित प्रयास का परिणाम है. हमारा उद्देश्य है कि आधुनिक एवं उन्नत हृदय चिकित्सा की अधिक से अधिक सुविधाएं झारखंड के मरीजों को राज्य में ही उपलब्ध कराई जा सकें.”

डॉ. मृणाल कुंज ने इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन, सहयोग एवं निरंतर प्रोत्साहन के लिए कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. हेमंत नारायण राय सहित विभाग के अन्य फैकल्टी सदस्यों एवं पूरी सहयोगी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया.

रिम्स में TAVI की सफल शुरुआत संस्थान में उन्नत इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यह उपलब्धि रिम्स की विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को और सुदृढ़ करने तथा राज्य के मरीजों को अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

रिम्स में अब हर सोमवार को संचालित होगी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी OPD

हृदय रोग के इलाज में एक बड़ी सफलता के साथ ही रिम्स प्रबंधन ने एक और बड़ी घोषणा की है. अब पेट और पाचन रोग के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए निजी या दूसरे राज्यों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) में मरीजों को पेट एवं पाचन तंत्र से संबंधित रोगों के बेहतर उपचार एवं विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (पेट एवं पाचन रोग) OPD अब प्रत्येक सोमवार को संचालित की जाएगी.

OPD में पेट एवं पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न समस्या

इस OPD में मेडिसिन विभाग के डॉ. मनोहर लाल प्रसाद मरीजों को परामर्श एवं चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करेंगे. गैस्ट्रोएंटरोलॉजी OPD में पेट एवं पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं के संबंध में मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श, आवश्यक जांच एवं आगे के उपचार के लिए उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा. रिम्स प्रबंधन ने मरीजों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित दिवस पर OPD की सुविधा का लाभ उठाएं तथा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का उपयोग करें.

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