उन्नाव की ट्रांस गंगा सिटी; 12 साल में 82 भूखंड आवंटित, एक भी फैक्ट्री शुरू नहीं हुई, युवाओं की टूट रही उम्मीद
उन्नाव से पंकज कुमार की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 7:12 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 7:42 PM IST
उन्नाव : लखनऊ और कानपुर के बीच गंगा नदी के किनारे ट्रांस गंगा सिटी परियोजना बसाई जा रही है. किसानों की जमीन पर एक बड़ा औद्योगिक हब बनाने का सपना दिखाया गया. उद्योग, आवास और सेवाएं एक साथ विकसित करने की योजना बनी और दोनों शहरों से नजदीकी को इसका सबसे बड़ा आकर्षण बताया गया. 12 साल में यहां भूखंड आवंटित हुए, निवेश के करार हुए और बड़े रोजगार के दावे भी किए गए, पर हालात यह है कि कई भूखंड आज भी खाली हैं. 4-5 इकाइयों का निर्माण अभी भी चल रहा है. एक भी इकाई आज तक शुरू नहीं हो पाई.
उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की इस योजना से किसानों को कोई फायदा नहीं मिला है. ईटीवी भारत की पड़ताल में भूखंड संबंधी आंकड़े परियोजना की प्रगति पर कई सवाल खड़े करते हैं. औद्योगिक श्रेणी में कुल 238 भूखंड दर्ज हैं. इनमें 82 आवंटित, 142 प्लॉट आवंटन के लिए उपलब्ध और 14 आवंटन की प्रक्रिया में बताए गए हैं. यानी औद्योगिक भूखंडों का बड़ा हिस्सा अब भी आवंटन के लिए उपलब्ध है. दूसरी ओर स्थानीय किसानों का आरोप है कि जिन इकाइयों से रोजगार मिलने की उम्मीद थी, वहां औद्योगिक गतिविधियां अब तक शुरू ही नहीं हो सकी हैं.
238 औद्योगिक प्लॉट, 142 अब भी खाली : परियोजना में औद्योगिक श्रेणी के लिए कुल 71.71 एकड़ क्षेत्रफल है. इसमें 30.03 एकड़ के भूखंड आवंटित दर्ज हैं, जबकि 37.25 एकड़ क्षेत्रफल आवंटन के लिए उपलब्ध बताया गया है. कुल औद्योगिक भूखंडों में करीब 34.5 प्रतिशत आवंटित हैं, जबकि लगभग 59.7 प्रतिशत आवंटन के लिए उपलब्ध हैं. 14 भूखंड यानी करीब 5.9 प्रतिशत आवंटन की प्रक्रिया में हैं.
आवासीय श्रेणी में भी स्थिति कमोबेश यही तस्वीर पेश करती है. कुल 2,060 आवासीय प्लॉटों में से 902 आवंटित हैं, जबकि 1,158 उपलब्ध बताए गए हैं. यानी आवासीय भूखंडों में भी आधे से अधिक का आवंटन बाकी है. व्यावसायिक श्रेणी के 28 प्लॉट भी उपलब्ध हैं.
फैक्ट्री भवन तैयार, उत्पादन का इंतजार : ट्रांस गंगा सिटी में करीब 6 फैक्ट्री भवन और आधा दर्जन मकान तैयार मिले. एक फैक्ट्री में मशीनें लग गई हैं. स्थानीय किसानों ने दावा किया कि कुछ फैक्ट्री भवन बन जाने के बावजूद उनमें उत्पादन शुरू नहीं हुआ है. संबंधित फैक्ट्री मालिकों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी. फैक्ट्री भवनों के बाहर मजदूरों ने बताया कि इकाई का संचालन अभी शुरू नहीं हो पाया है और भवन निर्माण का काम अंतिम चरण में है.
जमीन गई, मुआवजा मिला, पर रोजगार नहीं : ट्रांस गंगा सिटी के लिए शंकरपुर सराय, मनभावन, कनवापुर, देवारा कला समेत आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहीत की गई है. परियोजना के लिए कुल 1,151 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक नगरी विकसित करने की योजना बनाई गई थी. छह गांवों की 667.419 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल थी.
किसान नेता अजय अनमोल ने बताया, भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजे की दर और किसानों को मिलने वाले लाभ को लेकर विवाद हुआ था. शुरुआती दरों को लेकर किसानों ने विरोध किया और जमीन के बदले बेहतर मुआवजे तथा पुनर्वास की मांग उठाई. किसानों के आंदोलन के बाद प्रति बीघा 12.51 लाख रुपये मुआवजा, छह प्रतिशत विकसित जमीन, पुनर्वास के लिए 50 हजार रुपये और प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार के एक सदस्य को औद्योगिक इकाई में नौकरी देने की घोषणा किए जाने की बात कही गई थी.
जमीन देने के पीछे केवल मुआवजा हासिल करना उद्देश्य नहीं था. उन्हें उम्मीद थी कि परियोजना विकसित होने के बाद परिवारों की आजीविका का स्थायी इंतजाम होगा. छह प्रतिशत विकसित जमीन और रोजगार जैसी सुविधाएं उनके भविष्य से जुड़ी थीं. अब वर्षों बाद वे पूछ रहे हैं कि इन वादों की वास्तविक स्थिति क्या है?
युवाओं की उम्मीद टूटी, दूसरे शहरों में तलाश रहे काम : शंकरपुर सराय के ग्रामीण दिनेश ने बताया, मेरी जमीन वर्ष 2014 के आसपास ली गई थी. किसानों को छह प्रतिशत विकसित जमीन लौटाने और रोजगार देने की उम्मीद थी, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया. सड़कें बनने और भूखंड विकसित होने के बावजूद उद्योगों की गतिविधियां अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची हैं.
गांव के कालिका प्रसाद भी जमीन अधिग्रहण के समय किए गए वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं. उनका दावा है कि प्रभावित परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का आश्वासन मिला था, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिला.
युवा कल्याण सिंह राजपूत ने बताया कि जब वह पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनके परिवार की जमीन परियोजना के लिए ले ली गई. उन्हें उम्मीद थी कि औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने पर स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा. मुआवजे की राशि खर्च होने के बाद परिवार के सामने आजीविका का संकट बना हुआ है और रोजगार की उम्मीद अब तक पूरी नहीं हुई है.
गोल्फ कोर्स और विला की योजना : अक्टूबर 2026 में यूपीसीडा की 52वीं बोर्ड बैठक में ट्रांस गंगा सिटी के मास्टर प्लान में संशोधन कर करीब 140 एकड़ क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गोल्फ कोर्स, क्लब और विला जैसी सुविधाएं विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना है.
यह प्रस्ताव परियोजना में निवेश और शहरी सुविधाओं के विस्तार की नई दिशा दिखाता है. लेकिन इसके साथ एक अहम सवाल भी उठता है जब औद्योगिक भूखंडों का बड़ा हिस्सा अब भी आवंटन के लिए उपलब्ध है और स्थानीय किसान रोजगार नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं, तो औद्योगिक गतिविधियों को गति देने की समयसीमा क्या है?
ट्रांस गंगा सिटी के क्षेत्रीय प्रबंधक संतोष सिंह ने बताया कि हम लोग लगातार ट्रांस गंगा सिटी में निवेश करने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं. ट्रांस गंगा सिटी में कुछ फैक्ट्री बनकर तैयार हैं, वह जल्द ही उत्पादन शुरू कर देंगे जिससे यहां के लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा. यहां पर निवेश की रफ्तार धीमी है जिसको तेज करने के प्रयास किये जा रहे हैं. जिन उद्यमियों ने जमीन का आवंटन करवाया है उन्हें जल्द ही उद्योग लगाने के लिए निर्देशित किया गया है.
2014 में रखी गई थी आधारशिला : वर्ष 2014 में ट्रांस गंगा सिटी की आधारशिला रखी गई थी. करीब 1151 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही इस परियोजना में औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत उपयोग के लिए भूमि निर्धारित की गई है. योजना के अनुसार, 271.22 एकड़ भूमि हरित और जल क्षेत्र के लिए, जबकि 290.46 एकड़ सड़क के लिए आरक्षित है. इसके अलावा 157.32 एकड़ आवासीय, 145.61 एकड़ औद्योगिक, 110.12 एकड़ व्यावसायिक और 29.42 एकड़ संस्थागत उपयोग के लिए निर्धारित है.
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