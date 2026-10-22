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उन्नाव की ट्रांस गंगा सिटी; 12 साल में 82 भूखंड आवंटित, एक भी फैक्ट्री शुरू नहीं हुई, युवाओं की टूट रही उम्मीद

ट्रांस गंगा सिटी परियोजना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव : लखनऊ और कानपुर के बीच गंगा नदी के किनारे ट्रांस गंगा सिटी परियोजना बसाई जा रही है. किसानों की जमीन पर एक बड़ा औद्योगिक हब बनाने का सपना दिखाया गया. उद्योग, आवास और सेवाएं एक साथ विकसित करने की योजना बनी और दोनों शहरों से नजदीकी को इसका सबसे बड़ा आकर्षण बताया गया. 12 साल में यहां भूखंड आवंटित हुए, निवेश के करार हुए और बड़े रोजगार के दावे भी किए गए, पर हालात यह है कि कई भूखंड आज भी खाली हैं. 4-5 इकाइयों का निर्माण अभी भी चल रहा है. एक भी इकाई आज तक शुरू नहीं हो पाई.

उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की इस योजना से किसानों को कोई फायदा नहीं मिला है. ईटीवी भारत की पड़ताल में भूखंड संबंधी आंकड़े परियोजना की प्रगति पर कई सवाल खड़े करते हैं. औद्योगिक श्रेणी में कुल 238 भूखंड दर्ज हैं. इनमें 82 आवंटित, 142 प्लॉट आवंटन के लिए उपलब्ध और 14 आवंटन की प्रक्रिया में बताए गए हैं. यानी औद्योगिक भूखंडों का बड़ा हिस्सा अब भी आवंटन के लिए उपलब्ध है. दूसरी ओर स्थानीय किसानों का आरोप है कि जिन इकाइयों से रोजगार मिलने की उम्मीद थी, वहां औद्योगिक गतिविधियां अब तक शुरू ही नहीं हो सकी हैं.

12 साल बाद भी खाली पड़े हैं भूखंड. (Video Credit; ETV Bharat) 238 औद्योगिक प्लॉट, 142 अब भी खाली : परियोजना में औद्योगिक श्रेणी के लिए कुल 71.71 एकड़ क्षेत्रफल है. इसमें 30.03 एकड़ के भूखंड आवंटित दर्ज हैं, जबकि 37.25 एकड़ क्षेत्रफल आवंटन के लिए उपलब्ध बताया गया है. कुल औद्योगिक भूखंडों में करीब 34.5 प्रतिशत आवंटित हैं, जबकि लगभग 59.7 प्रतिशत आवंटन के लिए उपलब्ध हैं. 14 भूखंड यानी करीब 5.9 प्रतिशत आवंटन की प्रक्रिया में हैं. आवासीय श्रेणी में भी स्थिति कमोबेश यही तस्वीर पेश करती है. कुल 2,060 आवासीय प्लॉटों में से 902 आवंटित हैं, जबकि 1,158 उपलब्ध बताए गए हैं. यानी आवासीय भूखंडों में भी आधे से अधिक का आवंटन बाकी है. व्यावसायिक श्रेणी के 28 प्लॉट भी उपलब्ध हैं. 2014 में शुरू की गई थी परियोजना. (Photo Credit; ETV Bharat) फैक्ट्री भवन तैयार, उत्पादन का इंतजार : ट्रांस गंगा सिटी में करीब 6 फैक्ट्री भवन और आधा दर्जन मकान तैयार मिले. एक फैक्ट्री में मशीनें लग गई हैं. स्थानीय किसानों ने दावा किया कि कुछ फैक्ट्री भवन बन जाने के बावजूद उनमें उत्पादन शुरू नहीं हुआ है. संबंधित फैक्ट्री मालिकों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी. फैक्ट्री भवनों के बाहर मजदूरों ने बताया कि इकाई का संचालन अभी शुरू नहीं हो पाया है और भवन निर्माण का काम अंतिम चरण में है. जमीन गई, मुआवजा मिला, पर रोजगार नहीं : ट्रांस गंगा सिटी के लिए शंकरपुर सराय, मनभावन, कनवापुर, देवारा कला समेत आसपास के गांवों की जमीन अधिग्रहीत की गई है. परियोजना के लिए कुल 1,151 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक नगरी विकसित करने की योजना बनाई गई थी. छह गांवों की 667.419 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल थी. 142 प्लॉट आवंटन के लिए उपलब्ध हैं. (Photo Credit; ETV Bharat) किसान नेता अजय अनमोल ने बताया, भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजे की दर और किसानों को मिलने वाले लाभ को लेकर विवाद हुआ था. शुरुआती दरों को लेकर किसानों ने विरोध किया और जमीन के बदले बेहतर मुआवजे तथा पुनर्वास की मांग उठाई. किसानों के आंदोलन के बाद प्रति बीघा 12.51 लाख रुपये मुआवजा, छह प्रतिशत विकसित जमीन, पुनर्वास के लिए 50 हजार रुपये और प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार के एक सदस्य को औद्योगिक इकाई में नौकरी देने की घोषणा किए जाने की बात कही गई थी. परियोजना के बारे में जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat) जमीन देने के पीछे केवल मुआवजा हासिल करना उद्देश्य नहीं था. उन्हें उम्मीद थी कि परियोजना विकसित होने के बाद परिवारों की आजीविका का स्थायी इंतजाम होगा. छह प्रतिशत विकसित जमीन और रोजगार जैसी सुविधाएं उनके भविष्य से जुड़ी थीं. अब वर्षों बाद वे पूछ रहे हैं कि इन वादों की वास्तविक स्थिति क्या है?