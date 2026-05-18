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भोपाल-बीना-इटारसी रूट पर तूफानी रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, 9 सुरंगों और 39 बड़े पुलों को करेंगी पार

237 किलोमीटर को होगा भोपाल-बीना-इटारसी रूट, 4329 करोड़ खर्च कर बनाआ जा रही चौथी लाइन, भोपाल से बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.

BHOPAL BINA ITARSI ROUTE 4th line
भोपाल-बीना-इटारसी रूट पर तूफानी रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 10:29 PM IST

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भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बीना के बीच जल्द ही ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने जा रही है. इटारसी भोपाल बीना के बीच बनने जा रही चौथी रेल लाइन के काम ने तेजी पकड़ ली है. चौथी रेल लाइन को केन्द्रीय बजट में स्वीकृति मिलने के बाद इसके सर्वे का काम पूरा हो गया है. रेल्वे अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, जो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी. 237 किलोमीटर लंबे रूट की इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया गया है.

237 किलोमीटर रूट पर बनेंगे 39 बड़े पुल

इटारसी भोपाल बीना तीनों बड़े जंक्शन हैं, जो देश के अलग-अलग हिस्सों को रेल लाइन से जोड़ते हैं. तीनों बड़े स्टेशनों के बीच कुल लंबाई 237 रूट किलोमीटर है. इन रूट पर लगातार यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों के संचालन का दबाव बढ़ रहा है. इसको देखते हुए इटारसी से बीना तक चौथी रेल लाइन का काम शुरू होने जा रहा है. इस परियोजना के पूरे होने के बाद ट्रेन 9 सुरंगों से होकर गुजरेगी. इसके अलावा 4 महत्वपूर्ण पुलों का भी निर्माण किया जाएगा.

Bhopal Bina Itarsi route bridges
भोपाल-बीना-इटारसी रूट पर हवा से बातें करेंगे ट्रेनें (Etv Bharat)

4329 करोड़ होंगे खर्च

इस रूट में 39 बड़े पुल, 151 छोटे पुल, 43 रोड ओवर ब्रिज और 39 रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 4329 करोड़ रुपए हैं. परियोजना के लिए समय सीमा 4 साल निर्धारित की गई है.

Bhopal Bina Itarsi route bridges
4329 करोड़ इस रेल रूट पर होंगे खर्च (Etv Bharat)

रेल रूट से जुड़ेगी हेरीटेज साइट

चौथी रेल लाइन का काम पूरा होने से मध्यप्रदेश और आसपास के दूसरे राज्यों के प्रमुख हेरीटेज साइज और ईकोटूरिज्म साइट की कनेक्टीविटी और बेहतर होगी. खासतौर से वर्ल्ड हेरीटेज साइट सांची, भीमबेटिका, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अलावा दूसरे कई टूरिस्ट स्पॉट्स तक पहुंचना और आसान हो जाएगा. यह नया रेल कॉरिडोर इटारसी से शुरू होकर भोपाल होते हुए बीना तक जाएगा. इस रूट पर सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर जिले सीधे तौर से जुड़ेंगे.

यह भी पढ़ें- अब इंतजार खत्म, मध्य प्रदेश के स्टेशनों से फर्राटा भरने को आतुर 5 नई वंदे भारत ट्रेन

उत्तर से दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी

इस रेल लाइन का काम पूरे होने से ट्रेफिक का दबाव कम होगा ओर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी. भोपाल रेल मंडल के डीसीएम नवल अग्रवाल ने बताया, '' इस परियोजना के पूरे होने से 15.2 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता सालाना विकसित होगी. इसका फायदा क्षेत्र में उद्योग और लॉजिस्टिक को मिलेगा. इस रूट पर 25 जोड़ी यात्री ट्रेनों के अलावा करीबन 200 मालगाड़ियों का संचालन और बढ़ेगा. इस परियोजना को चार चरणों में पूरा किया जा रहा है. पहला बीना से सुमेर, दूसरा सुमेर से रानी कमलापति स्टेशन, तीसरा रानीकमलापति रेल्वे स्टेशन से बरखेड़ा और बरखेड़ा से इटारसी तक रहेगा. इसके लिए भूमि अधिग्रहण काम चल रहा है.''

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