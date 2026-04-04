कोरबा से चलने वाली ट्रेन रिस्टोर, गेवरारोड सहित कई ट्रेनें पटरी पर लौटी
7 अप्रैल तक रद्द की गई लोकल ट्रेनों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने फिर से चलाने की घोषणा की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 4, 2026 at 7:12 AM IST
कोरबा: पड़ोसी जिले के अकलतरा रेलवे स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना प्रस्तावित है. इसके लिए रेलवे ने 12 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक रद्द करने की घोषणा की थी. लेकिन अब उन ट्रेनों को रिस्टोर करने का निर्णय लिया गया है. इसलिए ट्रेनें रद्द नहीं होगी.
निरस्त नहीं होंगी ट्रेन
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रायगढ़, कोरबा, गेवरारोड सहित अन्य ट्रेनों अपने निर्धारित समय पर चलेगी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत अकलतरा स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी हेतु किए जा रहे नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 12 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था. फिलहाल नॉन-इंटरलॉकिंग काम से रेलवे के सामान्य परिचालन में कोई असर नहीं पड़ने की जानकारी दी गई है. इसके बाद किसी भी ट्रेन को निरस्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है.
इन ट्रेनों को किया गया रिस्टोर
यह निर्णय यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. रेलवे ने इस अवधि में जिन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया था, वे ट्रेनें हैं...
68737 रायगढ़-बिलासपुर मेमू को 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक
68738 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू को 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक
68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू को 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक
68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू को 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक
68746 रायपुर-गेवरारोड मेमू को 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक
68745 गेवरारोड-रायपुर मेमू को 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक
58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर को 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक
58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर को 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक
68734 बिलासपुर-गेवरारोड मेमू को 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक
68733 गेवरारोड-बिलासपुर मेमू को 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक
68732 बिलासपुर-कोरबा मेमू को 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक
68731 कोरबा-बिलासपुर मेमू को 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक रद्द करने की घोषणा की थी. अब ट्रेनों को रिस्टोर कर दिया गया है.