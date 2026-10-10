सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली दोपहर तक की ट्रेनें रद्द, नेताओं के हाउस अरेस्ट किए जाने की सूचना
दिल्ली प्रदर्शन में लोगों के शामिल होने की संभावना के बीच सहारनपुर से दिल्ली जानेवाली दोपहर तक की सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:46 AM IST
बागपत: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बागपत और आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. प्रदर्शन में लोगों के शामिल होने की संभावना के बीच सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली दोपहर तक की सभी ट्रेनों के रद्द की गई है.
वहीं, बसों और निजी वाहनों के जरिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे लोगों की भी पुलिस पहचान कर रही है.
राजनीतिक दलों के कुछ पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किए जाने की सूचना भी सामने आई है.
दूसरी ओर, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अपील के बाद भाकियू कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में हैं.
सीजेपी प्रदर्शन को लेकर एक ओर दिल्ली जाने वाली रेल सेवाओं पर असर की सूचना है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की निगरानी और राजनीतिक संगठनों की स्थानीय गतिविधियों के चलते जिले में हलचल बनी हुई है.
दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन की निगरानी बढ़ने से जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. दिल्ली जाने वाले लोगों की आवाजाही पर नज़र रखी जा रही है.
बताया जा रहा है कि जो लोग रेल के बजाय बसों या निजी वाहनों से दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है. इससे प्रदर्शन में शामिल होने के इच्छुक लोगों के बीच असमंज़स की स्थिति बनी हुई है.
सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली सुबह की ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तड़के 2:40 बजे सहारनपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 64020 के साथ ही इसके बाद दिल्ली की ओर जाने वाली कई अन्य ट्रेनों के रद्द होने की सूचना मिली.
इनमें ट्रेन संख्या 64022, 54058, 74022, 64034, 14546, 64026 और 14306 शामिल बताई गई हैं.
स्टेशन मास्टर सुरेश कुमार का कहना है कि पूरे दिन की अप और डाउन सभी ट्रेनें रद्द हैं. दोपहर तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहने की जानकारी से दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और जरूरी काम से दिल्ली जाने वालों की चिंता बढ़ गई है.
बागपत, बड़ौत, खेकड़ा और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रोजाना नौकरी, कारोबार और अन्य कार्यों के लिए दिल्ली आते-जाते हैं. सुबह की रेल सेवाएं रद्द होने से इन यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है. हालांकि, ट्रेनों के निरस्तीकरण और उसके कारणों की अंतिम पुष्टि रेलवे की आधिकारिक सूचना से की जानी जरूरी है.
राजनीतिक पदाधिकारियों पर भी निगरानी
प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने की संभावनाओं के बीच पुलिस राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर नज़र रख रही है. कुछ पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किए जाने की सूचना है. बसों और निजी वाहनों से दिल्ली जाने वालों की पहचान किए जाने की बात भी सामने आई है. ऐसे में जिले में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है. प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी किए जाने की जानकारी है.
टिकैत की अपील पर जिला मुख्यालय पहुंचेंगे कार्यकर्ता
इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अपील के बाद भाकियू कार्यकर्ता दिल्ली जाने के बजाय जिला मुख्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं. अपील के अनुसार, जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वे अपने जिले में ही प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे. इसी क्रम में बागपत में भी कार्यकर्ताओं के जिला मुख्यालय पहुंचने की संभावना है.