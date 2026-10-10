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सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली दोपहर तक की ट्रेनें रद्द, नेताओं के हाउस अरेस्ट किए जाने की सूचना

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बागपत: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बागपत और आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. प्रदर्शन में लोगों के शामिल होने की संभावना के बीच सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली दोपहर तक की सभी ट्रेनों के रद्द की गई है.

वहीं, बसों और निजी वाहनों के जरिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे लोगों की भी पुलिस पहचान कर रही है.

राजनीतिक दलों के कुछ पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किए जाने की सूचना भी सामने आई है. दूसरी ओर, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अपील के बाद भाकियू कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में हैं. सीजेपी प्रदर्शन को लेकर एक ओर दिल्ली जाने वाली रेल सेवाओं पर असर की सूचना है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की निगरानी और राजनीतिक संगठनों की स्थानीय गतिविधियों के चलते जिले में हलचल बनी हुई है. दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन की निगरानी बढ़ने से जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. दिल्ली जाने वाले लोगों की आवाजाही पर नज़र रखी जा रही है. बताया जा रहा है कि जो लोग रेल के बजाय बसों या निजी वाहनों से दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है. इससे प्रदर्शन में शामिल होने के इच्छुक लोगों के बीच असमंज़स की स्थिति बनी हुई है. सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली सुबह की ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तड़के 2:40 बजे सहारनपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 64020 के साथ ही इसके बाद दिल्ली की ओर जाने वाली कई अन्य ट्रेनों के रद्द होने की सूचना मिली.