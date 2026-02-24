पंजाब से बिहार तक बहार, होली पर अमृतसर से यूपी होते हुए कटिहार की ट्रेन यात्रा अब हुई आसान
होली पर्व पर अमृतसर से कटिहार की यात्रा अब आसान हुई. ये ट्रेन पंजाब, यूपी होते हुए कई छोटे-बड़े स्टेशनों से होती हुई बिहार जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 24, 2026 at 10:39 AM IST
वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अलग-अलग विशेष ट्रेन चलाए जा रहे हैं. इससे यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सके.
इसी क्रम में 04614/04613 अमृतसर-कटिहार-अमृतसर होली विशेष गाड़ी वाया गोरखपुर का संचलन अमृतसर से किया जा रहा है.
जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 25 फरवरी, 01 एवं 05 मार्च को अमृतसर तथा कटिहार से 27 फरवरी, 03 एवं 07 मार्च, को 03 फेरों के लिये इस ट्रेन को संचालित किया जाएगा.
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस ट्रेन में 14 कोच लगाए जाएंगे. स्लीपर क्लास के 08, जनरल सेकेंड क्लास के 04 तथा एस.एल.आर. के 02 कोचों लगाए जाएंगे.
बता दें कि 04614 अमृतसर-कटिहार होली विशेष गाड़ी 25 फरवरी, 01 और 05 मार्च, 2026 को अमृतसर से 14.15 बजे प्रस्थान कर व्यास जंक्शन से 14.47 बजे, जलंधर सिटी से 15.25 बजे, ढंडारी कलां से 16.40 बजे.
ये ट्रेन अम्बाला कैंट से 19.15 बजे, सहारनपुर से 20.30 बजे, दूसरे दिन मुरादाबाद से 00.15 बजे, बरेली से 01.42 बजे, शाहजहांपुर से 02.55 बजे, सीतापुर से 05.55 बजे, गोंडा से 08.45 बजे, बस्ती से 09.55 बजे, गोरखपुर जं0 से 11.25 बजे, सीवान से 13.25 बजे, छपरा से 14.45 बजे छूटेगी.
इसी के साथ सोनपुर से 16.52 बजे, हाजीपुर से 17.15 बजे, शाहपुर पटोरी से 18.10 बजे, बछवारा से 19.10 बजे, बरौनी से 20.40 बजे, खगड़िया से 21.40 बजे, मानसी से 22.00 बजे तथा नवगछिया से 23.10 बजे छूटकर तीसरे दिन कटिहार 01.00 पहुँचेगी.
वापसी यात्रा का ये होगा समय
वापसी यात्रा में 04613 कटिहार-अमृतसर होली विशेष गाड़ी 27 फरवरी, 03 एवं 07 मार्च, 2026 को कटिहार से 04.00 बजे प्रस्थान कर नवगछिया से 04.55 बजे, मानसी से 06.05 बजे, खगड़िया से 06.20 बजे, बरौनी से 07.35 बजे छूटेगी.
ये ट्रेन बछवाड़ा से 08.00 बजे, शाहपुर पटोरी से 08.45 बजे, हाजीपुर से 09.50 बजे, सोनपुर से 10.07 बजे, छपरा से 12.05 बजे, सीवान से 13.05 बजे, गोरखपुर से 15.50 बजे, बस्ती से 16.52 बजे, गोंडा से 18.16 बजे, सीतापुर से 21.30 बजे, दूसरे दिन शाहजहांपुर से 00.10 बजे, बरेली जं. से 01.15 बजे, मुरादाबाद से 03.15 बजे सहारनपुर से 08.05 बजे, अम्बाला कैंट से 09.55 बजे, ढंडारी कलां से 11.20 बजे, जलन्धर सिटी से 12.35 बजे तथा व्यास से 13.10 छूटकर अमृतसर 14.40 बजे पहुँचेगी.
ये भी पढ़ें -होली पर घर की राह होगी आसान; रेलवे चलाएगा 9 रूटों पर विशेष ट्रेनें