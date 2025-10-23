ETV Bharat / state

छठ पूजा से पहले टिकट की किल्लत, चंडीगढ़ से यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

स्पेशल ट्रेनों पर भरोसा: रेलवे बुकिंग की स्थिति यह है कि अब कई प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी खत्म हो चुकी है. ऐसे में यात्रियों के पास अब केवल ‘तत्काल टिकट’ या रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

चंडीगढ़: दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के करीब आते ही चंडीगढ़ से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन टिकटों की भारी किल्लत शुरू हो गई है. 21 अगस्त को जब 20 अक्टूबर की अग्रिम बुकिंग खुली, तो महज तीन दिनों में अधिकांश ट्रेनों की सीटें भर गईं.

तेजी से भर रही स्पेशल ट्रेनों की सीटें: रेलवे अधिकारियों के मुताबिक छठ पूजा के अवसर पर देशभर में 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है. चंडीगढ़ से भी यूपी और बिहार के लिए कुछ विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन उनमें भी सीटें तेजी से भर रही हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त कोच जोड़े जाने की संभावना है. यात्रियों का कहना है कि साल में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, जब वे परिवार के साथ घर जाकर त्योहार मना पाते हैं. लेकिन टिकटों की कमी के कारण कई लोगों की योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं.

बता दें कि छठ पर्व बिहार और यूपी के लोगों के लिए खास पर्व है. इस पर्व में लोग घर जाने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेते हैं. हर साल इस समय ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है. इस बार भी ऐसी ही स्थिति ट्रेनों की बनी हुई है.

