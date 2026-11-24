बिहार के रेल यात्री ध्यान दें, 25 नवंबर को कई ट्रेनें रद्द, तीन का बदला समय.. देखें लिस्ट
Bihar to UP Trains:स्टेशनों के बीच निर्माण कार्य के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और कई का रूट बदला गया. रिपोर्ट-अमित कुमार
Published : November 24, 2026 at 7:50 AM IST
समस्तीपुर: बिहार में नरकटियागंज-बगहा स्टेशन के बीच होने वाले निर्माण कार्य के कारण समस्तीपुर डिविजन प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द किया है. वहीं कई अहम ट्रेनों का रूट बदला गया है. इस दौरान कई ट्रेनों का अन्य स्टेशनों पर आंशिक समापन भी किया गया है.
7 घंटे का होगा पावर ब्लॉक
पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत नरकटियागंज–बगहा रेलखंड पर 25 नवंबर 2026 (बुधवार) को पुल संख्या 346 के कटिंग एवं कनेक्शन कार्य के लिए 07 घंटे 30 मिनट का पावर ब्लॉक एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा. इस कार्य के मद्देनजर यात्री सुविधा एवं रेल परिचालन को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है.
रद्द की गई ट्रेनें
25 नवंबर को गाड़ी संख्या 53242 (नरकटियागंज–गोनहा) और गाड़ी संख्या 53241 (गौनहा-नरकटियागंज) दोनों ट्रेनें रद्द रहेंगी. वहीं गाड़ी संख्या 55096 (गोरखपुर कैंट– नरकटियागंज) का आंशिक समापन सिसवा बाजार में होगा. गाड़ी संख्या 55039 (नरकटियागंज–बरनी का आंशिक प्रारंभ सिसवा बाजार से होगा.
परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें
गाड़ी संख्या 04014 (आनंद विहार टर्मिनल–लौकहा बाजार स्पेशल), दिनांक 24.11.2026 को परिवर्तित मार्ग कप्तानगंज–थावे– सीवान–छपरा– मुजफ्फरपुर–समस्तीपुर से चलाई जाएगी. गाड़ी संख्या 19726 (दरभंगा–खतीपुरा एक्सप्रेस), दिनांक 25.11.2026 को परिवर्तित मार्ग समस्तीपुर–मुजफ्फरपुर–हाजीपुर–छपरा– सीवान–थावे– कप्तानगंज से चलाई जाएगी.
पुनर्निर्धारित समय से चलने वाली ट्रेनें
गाड़ी संख्या 15273 (रक्सौल–आनंद विहार टर्मिनल), दिनांक 25.11.2026 को रक्सौल से 4 घंटे पुनर्निर्धारित समय से चलेगी. गाड़ी संख्या 15274 (आनंद विहार टर्मिनल–रक्सौल), दिनांक 24.11.2026 को आनंद विहार टर्मिनल से 2 घंटे 30 मिनट पुनर्निर्धारित समय से चलेगी. गाड़ी संख्या 19038 /(बरौनी–बांद्रा टर्मिनस), दिनांक 25.11.2026 को बरौनी से 2 घंटे पुनर्निर्धारित समय से चलेगी.
नियंत्रित होकर चलने वाली ट्रेनें
वहीं डिविजन के मीडिया प्रभारी आर के सिंह ने बताया कि गाड़ी संख्या 14112 (प्रयागराज रामबाग–मुजफ्फरपुर), दिनांक 25 नवंबर को गोरखपुर कैंट–पनियहवा के बीच 90 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी. गाड़ी संख्या 19037 (बांद्रा टर्मिनस–बरौनी), दिनांक 23 नवंबर को गोरखपुर कैंट–पनियहवा के बीच 90 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी. गाड़ी संख्या 12557 (मुजफ्फरपुर–आनंद विहार टर्मिनल), 25 नवंबर को बेतिया–हरिनगर के बीच 45 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी.
"इसके अतिरिक्त, विलंब से चलने वाली ट्रेनों एवं आवश्यकतानुसार अन्य ट्रेनों के परिचालन को भी स्थिति के अनुरूप नियंत्रित किया जाएगा. यात्रियों से अनुरोध है कि, अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित ट्रेन के परिचालन एवं समय-सारणी की जानकारी रेलवे की अधिकृत पूछताछ सेवाओं से प्राप्त कर लें तथा तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं."- आर के सिंह, मीडिया प्रभारी
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