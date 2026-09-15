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त्योहारों पर घर पहुंचना बना परीक्षा: IRCTC सर्वर पर ओवरलोड से मिनटों में ट्रेनें फुल, यात्रियों की उम्मीदें स्पेशल ट्रेनों पर टिकीं

नई दिल्ली: दीपावली व छठ महापर्व पर घर जाने की तैयारी कर रहे लाखों यात्रियों के लिए कन्फर्म रेल टिकट हासिल करना किसी बड़ी चुनौती से कम साबित नहीं हो रहा है. त्योहारी सीजन से ठीक पहले भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC का सिस्टम एक बार फिर चरमरा गया है. 15 सितंबर को जैसे ही 14 नवंबर, 2026 (छठ पर्व के करीब) की टिकट बुकिंग शुरू हुई, देखते ही देखते मात्र कुछ ही मिनटों में सभी प्रमुख ट्रेनों की सीटें फुल हो गईं और लंबी वेटिंग लिस्ट दर्ज होने लगी. अत्यधिक ट्रैफिक से सर्वर ओवरलोड के कारण लाखों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

IRCTC सर्वर की सुस्त चाल ने बढ़ाई यात्रियों की आफत: त्योहारों के मौके पर देश भर के कोने-कोने से, विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित उछाल आता है. मंगलवार सुबह जैसे ही एडवांस रिजर्वेशन विंडो खुली, IRCTC की वेबसाइट व मोबाइल ऐप पर अचानक यूजर ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया.

लोगों ने बताई अपनी समस्या (ETV Bharat)

बुकिंग सिस्टम बेहद धीमा: अधिक संख्या में एक साथ लॉगिन व पेमेंट करने की कोशिश के कारण ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम बेहद धीमा हो गया. यात्रियों का कहना है कि वेबसाइट पर लॉगिन करने, ट्रेन सर्च करने व पेमेंट गेटवे तक पहुंचने के दौरान बार-बार एरर मैसेज आ रहे हैं. इससे पहले सितंबर की शुरुआत में भी जब दिवाली की बुकिंग शुरू हुई थी, तब भी यह पुरानी तकनीकी समस्या खुलकर सामने आई थी. रेलवे की ओर से शुरू किया गया बीटा वर्जन भी इस भारी ट्रैफिक के आगे टिक नहीं सका. लोगों का कहना है कि यह समस्या केवल एक-दो दिन की नहीं है, बल्कि IRCTC की मौजूदा तकनीकी क्षमता व बढ़ते यूजर लोड के बीच भारी असंतुलन का नतीजा है, जिसे जल्द से जल्द अपग्रेड करने की सख्त जरूरत है.

कन्फर्म तो दूर, वेटिंग टिकट कन्फर्म होना मुश्किल: वेबसाइट की धीमी गति व मिनटों में टिकट खत्म होने से त्यौहार पर घर जाने का सपना देख रहे आम लोग खासे परेशान हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में यात्रियों ने अपना दर्द साझा किया.

वेटिंग टिकट तक मिलना बंद: शालिनी ने बताया कि उन्होंने दुर्गा पूजा व दीपावली पर बिहार अपने घर जाने के लिए लगातार प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. आलम ये रहा कि कई ट्रेनों में नो रूम (Regret) हो गया यानी वेटिंग टिकट तक मिलना बंद हो गया. काफी मशक्कत के बाद उन्होंने छठ के लिए एक ट्रेन में टिकट तो लिया है, लेकिन वेटिंग इतनी लंबी है कि कन्फर्म होने की उम्मीद न के बराबर है. अगर टिकट कन्फर्म नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरी में दिल्ली में ही छठ मनाना पड़ेगा.

कन्फर्म टिकट पाने के लिए टिकट काउंटर पहुंच रहे लोग (ETV Bharat)

छठ के लिए वेटिंग टिकट: हर साल पूरे परिवार के साथ गांव जाने वाली कविता ने बताया कि दीपावली के समय ट्रेन में जगह नहीं मिल पाई. अब उन्होंने छठ महापर्व के लिए वेटिंग टिकट ली है. हालांकि, उन्हें भी इसके कन्फर्म होने की उम्मीद नहीं दिख रही है. अब उनकी पूरी उम्मीद रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों पर टिकी है.

आखिरी उम्मीद बनी तत्काल: वहीं सुनील मोहन सिन्हा ने कहा कि IRCTC का सर्वर ओवरलोड होने की वजह से समय पर पेमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती और बुकिंग फेल हो जाती है. जब तक सिस्टम दोबारा सामान्य होता है, तब तक वेटिंग लिस्ट सैकड़ों पार कर जाती है या सीटें पूरी तरह भर जाती हैं. तत्काल टिकट प्रक्रिया में भी बेहद अनिश्चितता है, फिर भी वे आखिरी उम्मीद के तौर पर तत्काल का प्रयास करेंगे.