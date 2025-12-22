कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार; रात में आने वाली तेजस एक्सप्रेस सुबह आई, दो फ्लाइट्स भी कैंसिल
कॉर्पोरेट सेक्टर की देश की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में नई दिल्ली से लखनऊ तक यात्रियों ने पूरी रात बैठकर सफर पूरा किया.
लखनऊ : घने कोहरे के कारण ट्रेनों का शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ गया है. एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों की बात तो दूर, तेजस एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी कोहरे की चपेट में आ गई हैं. कॉर्पोरेट सेक्टर की देश की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में नई दिल्ली से लखनऊ तक यात्रियों ने पूरी रात बैठकर सफर पूरा किया. तेजस एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय रात 10 बजे के बजाय सुबह 7:55 बजे लगभग 10 घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची. यहां से दिल्ली के लिए लगभग 8 घंटे की देरी से रवाना हुई.
नई दिल्ली से लखनऊ के लिए चलने वाली तेजस एक्सप्रेस रविवार दोपहर 3:30 बजे की जगह रात 9:35 बजे रवाना हुई. यह ट्रेन सोमवार सुबह 7:55 बजे लखनऊ पहुंची. इसके चलते सोमवार को नई दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस सुबह 6:10 बजे की जगह दोपहर 2:34 बजे रवाना हुई. गोमती एक्सप्रेस सुबह 5:45 बजे सही समय पर रवाना हुई. कानपुर पहुंचने तक यह ट्रेन 31 मिनट, इटावा तक 3:35 घंटे और नई दिल्ली पहुंचने तक छह घंटे लेट हो गई.
स्पेशल ट्रेनें घंटों लेट : गोरखधाम एक्सप्रेस नई दिल्ली से सुबह 4:50 बजे की जगह दोपहर 1:04 बजे आयी. 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल ऐशबाग से छह घंटे की देरी से छूटी. नई दिल्ली पहुंचने तक यह 11:36 घंटे लेट हो गई. ट्रेन 02563 बरौनी नई दिल्ली स्पेशल 13 घंटे, वैशाली एक्सप्रेस तीन घंटे, कैफियात एक्सप्रेस दो घंटे, चंडीगढ़ -लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस दो घंटे, पदमावत एक्सप्रेस 3:49 घंटे, कोटा-पटना एक्सप्रेस 3:30 घंटे, दून एक्सप्रेस 2:30 घंटे रही.
लखनऊ से रविवार रात अपने निर्धारित समय पर रवाना होने वाली मरुधर एक्सप्रेस कानपुर और इटावा के बीच चार घंटे लेट हो गई. इसी तरह कई अन्य ट्रेनों का भी सर्दी और कोहरे में बुरा हाल हो गया है. ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री परेशान हैं.
फ्लाइट्स पर भी असर : वहीं सोमवार को लखनऊ से इंदौर जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की उड़ान 6ई-7221 कैंसिल रही. इस कारण इंदौर से आने वाली इंडिगो एयरलाइन की उड़ान 6ई-7422 भी निरस्त कर दी गई. दोपहर 2:05 बजे जयपुर से आने वाली उड़ान 6ई-7482 शाम 6:10 बजे लखनऊ पहुंच आई. पटना से आने वाली उड़ान 6ई-925 शाम 4:10 बजे की जगह 6:24 बजे आई.
इसी तरह 6ई -5264 मुंबई -लखनऊ एक घंटा, डब्ल्यूवाइ-266 लखनऊ-मस्कट 1:04 घंटा, 6ई-6902 लखनऊ-पटना 2:32 घंटे, आइएक्स-1507 लखनऊ-दिल्ली 2:21 घंटे, 6ई-758 लखनऊ-दिल्ली तीन घंटे, 6ई-435 लखनऊ-बेंगलुरु 1:55 घंटा की देरी से उडा़न भर पाई. आइएक्स- 2171 दिल्ली -लखनऊ तीन घंटे, एक्सवाइ-333 रियाद- लखनऊ 2:15 घंटे, 6ई- 453 हैदराबाद लखनऊ 1:40 घंटे की देरी से पहुंची. आइएक्स -189 लखनऊ रियाद सुबह नौ की जगह 10:43 बजे, एक्सवाइ- 334 लखनऊ -रियाद सुबह 10 की जगह 12:09 बजे टेक ऑफ किया.
