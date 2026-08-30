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मूसलाधार बारिश से ट्रेनें रद्द, परवाणू में टूटे डंगे, डूबे वाहन

मूसलाधार बारिश के कारण विश्व धरोहर कालका-शिमला ट्रैक पर मूसलाधार बारिश के बाद फिर रद्द करना पड़ा. इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है. शनिवार को जिला सोलन के परवाणू व आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से कोटी-टकसाल रेलवे स्टेशन के बीच भूस्खलन और पानी भर गया. इस कारण विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है. ट्रेनें शिमला से कालका जाने वाली ट्रेनों पर ज्यादा असर पड़ा.

कसौली: हिमाचल के सोलन जिले में परवाणू और आसपास के क्षेत्र में करीब दो घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव, भूस्खलन और मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ. सेक्टर-2 स्थित टकसाल रेलवे फाटक के पास सड़क पर पानी भरने से कई वाहन पानी में डूबे नजर आए. वहीं, टकसाल के शिवलोती मंदिर के समीप नाले का पानी कुछ उद्योगों में घुसने की भी जानकारी सामने आई है. भारी बारिश के कारण कई ट्रेनें भी रद्द हुई हैं.

रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर रद्द करने के बाद यात्रियों को बसों के माध्यम से कालका रेलवे स्टेशन पहुंचाया. वहीं, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को भी देरी से रवाना किया गया ताकि दिल्ली एवं गंतव्य जाने वाले यात्रियों को आगामी सुविधा दी जा सके. शिमला-कालका एक्सप्रेस 52452 को कोटी, शिमला-कालका एक्सप्रेस 52454 को धर्मपुर, हिमालयन क्वीन 52456 को सोलन, हिम दर्शन 52460 ट्रेन को धर्मपुर में रद्द किया.

परवाणू में बंद पड़े रास्ते, टूटे डंगे

बारिश के कारण सेक्टर-5 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों के समीप सुरक्षा डंगे को नुकसान पहुंचा है. स्थानीय लोगों के अनुसार इसी तरह बारिश जारी रही तो सेक्टर-4 में भी क्षतिग्रस्त डंगे के गिरने से कुछ मकानों को खतरा बना हुआ है. टकसाल की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

भारी बारिश से ट्रेनें रद्द (ETV Bharat)

सेब मंडी के पास मलबा गिरने से मार्ग वन-वे

बारिश के दौरान सेब मंडी के समीप पहाड़ से सड़क पर मलबा आने के कारण शिमला की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मार्ग को वन-वे कर दिया है. चक्की मोड़ पर भी हालत नाजुक बनी हुई है. पहाड़ी लगातार खिसक रही है और भूस्खलन का खतरा बना है. शिवालिक कैफे के समीप कुछ दिन पहले बारिश के कारण सड़क किनारे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था. बारिश के बाद ओर अधिक भूस्खलन हो गया इस कारण यहां एक ट्रक सड़क से नीचे जा गिरा. हादसे में ड्राइवर सुरक्षित बताया जा रहा है.

सड़क से नीचे गिरा ट्रक

उधर, डीएसपी परवाणू अनिल शर्मा ने बताया कि, "सेब मंडी के समीप पहाड़ से मलबा गिरने के कारण शिमला की ओर जाने वाले मार्ग को वन-वे किया गया है. चक्की मोड़ पर पुलिस जवान तैनात कर यातायात नियंत्रित किया जा रहा है और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. बरसात के मौसम में वाहन चालक वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और लोग नदी नालों के पास जानें से बचें."

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