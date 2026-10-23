कोहरे का गजब असर, तीन महीने के लिए रेलवे ने रद्द कर दी मध्य प्रदेश से गुजरने वाली ये ट्रेनें
तीन महीनों तक झांसी-ग्वालियर के बीच नहीं चलेगी ताज एक्सप्रेस, रेलवे ने मौसम के पूर्वानुमान के तहत रद्द की कई ट्रेनें, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:41 AM IST
ग्वालियर : आने वाले महीनों में मौसम के पूर्वानुमान को लेकर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक चलने वाली ताज एक्सप्रेस ट्रेन दिसंबर से फरवरी तक झांसी नहीं जाएगी, इस ट्रेन का संचालन ग्वालियर से हजरत निजामुद्दीन तक किया जाएगा.
तीन महीने तक झांसी-ग्वालियर के बीच नहीं चलेगी ट्रेन
दरअसल, रेलवे ने झांसी रेलमंडल के अंतर्गत चलने वाली ताज एक्सप्रेस को लेकर यह फैसला आने वाले महीनों में कोहरे के पूर्वानुमान को लेकर लिया है. झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया, '' 1 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक ताज एक्सप्रेस का संचालन झांसी से हज़रत निजामुद्दीन की बजाय ग्वालियर से हज़रत निज़ामुद्दीन तक किए जाने का निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया गया है.''
अपडाउन यात्रियों के लिए बढ़ेगी परेशानी
ट्रेन झांसी से ग्वालियर के बीच इन तीन महीनों तक निरस्त रहेगी. हालांकि ग्वालियर के आगे यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्ध रहेगी लेकिन झांसी और ग्वालियर के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अन्य विकल्प तलाशने होंगे. इसके पीछे की वजह कोहरे की वजह से परिचालन संबंधी दिक्कते हैं. ताज एक्सप्रेस के अलावा अन्य ट्रेनों के फेरे भी कम किए जा रहे हैं. ताज एक्सप्रेस से ग्वालियर से झांसी तक रोजाना कई यात्री अपडाउन करते हैं, जिनके लिए परेशनी बढ़ सकती हैं.
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ताज एक्सप्रेस के अलावा इन ट्रेनों को किया गया निरस्त
- ताज एक्सप्रेस के अलावा कोहरे के चलते गाड़ी संख्या 12209 कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को दिनांक 8 दिसंबर 2026 से 2 मार्च 2027 तक और गाड़ी संख्या 12210 काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को दिनांक 7 दिसंबर 2026 से 1 मार्च 2027 तक निरस्त रहेगी.
- गाड़ी संख्या 12595 गोरखपुर-आनंद विहार ट. एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन) 15 दिसंबर 2026 से 14 फरवरी 2027, तक निरस्त रहेगी, गाड़ी संख्या 12596 आनंद विहार ट.-गोरखपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में 03 दिन) 16 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक निरस्त रहेगी.
- गाड़ी संख्या 22857/22858 संतरागाछी-आनंद विहार टर्मिनल (साप्ताहिक) 7 दिसंबर 2026 से 23 फरवरी 2027 तक निरस्त रहेगी.