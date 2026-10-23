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कोहरे का गजब असर, तीन महीने के लिए रेलवे ने रद्द कर दी मध्य प्रदेश से गुजरने वाली ये ट्रेनें

तीन महीने के लिए रेलवे ने रद्द कर दी कई ट्रेनें ( Etv Bharat )

ग्वालियर : आने वाले महीनों में मौसम के पूर्वानुमान को लेकर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक चलने वाली ताज एक्सप्रेस ट्रेन दिसंबर से फरवरी तक झांसी नहीं जाएगी, इस ट्रेन का संचालन ग्वालियर से हजरत निजामुद्दीन तक किया जाएगा.

तीन महीने तक झांसी-ग्वालियर के बीच नहीं चलेगी ट्रेन दरअसल, रेलवे ने झांसी रेलमंडल के अंतर्गत चलने वाली ताज एक्सप्रेस को लेकर यह फैसला आने वाले महीनों में कोहरे के पूर्वानुमान को लेकर लिया है. झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया, '' 1 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक ताज एक्सप्रेस का संचालन झांसी से हज़रत निजामुद्दीन की बजाय ग्वालियर से हज़रत निज़ामुद्दीन तक किए जाने का निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया गया है.''