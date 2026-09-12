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हरतालिका तीज पर कई ट्रेन रद्द, मायके जाने वाली महिलाएं जरूर देखें ट्रेन लिस्ट

बिलासपुर: 14 सितंबर को महिलाएं पति की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए तीज का व्रत रखेंगी. तीज के व्रत से पहले छत्तीसगढ़ में कड़ू भात खाने की परंपरा है. इस बार महिलाएं 13 सितंबर रविवार को कड़ू भात खाकर तीज का व्रत शुरू करेंगी. सबसे अहम बात ये है कि तीजा मनाने महिलाएं अपने मायके जाती है, एक शहर में रहने वाली महिलाएं आसानी से अपने मायके जा सकती है लेकिन दूर रहने वाली महिलाओं को ट्रेन या बस से अपने मायके जाना पड़ता है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने तीज त्योहार के समय कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है.

रायपुर मंडल के उरकुरा रायपुर स्टोर डिपो के मध्य इंटरलॉकिंग काम के चलते 13 और 14 सितंबर को कई ट्रेनें रद्द रहेगी. रायपुर मंडल के उरकुरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जो इस प्रकार है.