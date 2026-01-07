ठंड-कोहरे का असर; 8 घंटे से ज्यादा लेट चल रहीं ट्रेनें, विमानों का भी देरी से संचालन
अगले कुछ दिन और कोहरा छाए रहने का अनुमान, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी.
कोहरे के कारण ट्रेन व विमान घंटों लेट (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 10:11 AM IST
लखनऊ: ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनों के साथ ही विमानों की लेटलतीफी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ट्रेनें पटरियों पर रेंग रहीं हैं. यात्रियों को तय समय से कई घंटे ज्यादा ट्रेन में ही गुजारने पड़ रहे हैं. ट्रेनें आठ घंटे से भी ज्यादा देरी से संचालित हो रहीं हैं. वहीं उड़ानें भी कई कई घंटे प्रभावित हैं. अभी मौसम विभाग की तरफ से पारे में और गिरावट होने की संभावना जताई गई है. साथ ही कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया गया है. इससे साफ है कि अभी कुछ दिन और ट्रेनों के साथ ही फ्लाइट पर असर बरकरार रहेगा.
इतने घंटे लेट रहीं ट्रेनें
- गोरखधाम एक्सप्रेस 8:39 घंटे लेट
- 13240 कोटा-पटना एक्सप्रेस 6:01 घंटे
- लखनऊ मेल ढाई घंटे
- एसी एक्सप्रेस 2:15 घंटे
- शताब्दी एक्सप्रेस दो घंटे लेट आई
- बेगमपुरा एक्सप्रेस दो घंटे
- पुष्पक एक्सप्रेस डेढ़ घंटे
- 12226 कैफियात एक्सप्रेस 4:54 घंटे
- 15566 वैशाली एक्सप्रेस 3:56 घंटे
- 12004 शताब्दी एक्सप्रेस 2:20 घंटे
- 15734 फरक्का एक्सप्रेस 3:15 घंटे
- 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस 2:08 घंटे
- 12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट 2:21 घंटे
- 15012 चंडीगढ़-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 1:57 घंटे
- 13006 अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल 1:46 घंटे
- 12230 लखनऊ मेल 2:24 घंटे
- 12430 नई दिल्ली-लखनऊ एसी एक्सप्रेस 2:16 घंटे
उड़ानें कितने घंटे लेट
- 6ई-5264 मुंबई-लखनऊ 2:13 घंटे
- ओवी 705 मस्कट-लखनऊ 1:55 घंटा
- एक्सवाइ 896 दम्माम-लखनऊ 5:45 घंटे
- आइएक्स-1026 मुंबई-लखनऊ 2:13 घंटे
- एक्सवाइ-333 रियाद-लखनऊ 2:22 घंटे
- एस 5 -228 झारसुगुडा-लखनऊ 1:15 घंटा
- एफजेड-443 दुबई-लखनऊ 1:05 घंटा
- क्यूपी-1524 मुंबई-लखनऊ 1:35 घंटा
- क्यूपी-1152 मुंबई-लखनऊ 1:49 घंटा
- 6ई-2172 दिल्ली-लखनऊ 57 मिनट
- एस5-222 किशनगढ़-लखनऊ 57 मिनट
- 6ई-2159 दिल्ली-लखनऊ 1:12 घंटा
- 6ई-6614 दिल्ली-लखनऊ 1:55 घंटा
लखनऊ से ये उड़ानें प्रभावित
- ओवी 706 लखनऊ-मस्कट 2:20 घंटे
- एक्सवाइ 897 लखनऊ-दम्माम 5:50 घंटे
- आइएक्स 1027 लखनऊ-मुंबई 1:05 घंटा
- एक्सवाइ 334 लखनऊ-रियाद 2:22 घंटे
- एस5-223 लखनऊ-किशनगढ़ 1:12 घंटा
- क्यूपी-1526 लखनऊ-मुंबई 1:37 घंटा
- एफजेड-444 लखनऊ-दुबई 1:08 घंटा
- क्यूपी-1153 लखनऊ-मुंबई 1:43 घंटा
- 6ई-6222 लखनऊ-मुंबई 2:02 घंटा
- एस5-229 लखनऊ-झारसुगुडा 1:03 घंटा
- 6ई-6615 लखनऊ-दिल्ली 1:50 घंटा
- 6ई-1415 लखनऊ-अबूधाबी 55 मिनट