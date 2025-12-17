स्पीड पर कोहरे का ब्रेक; सात घंटे देरी से आई श्रमजीवी एक्सप्रेस, तीन फ्लाइट कैंसिल, सुबह की फ्लाइट दोपहर में आई
घने कोहरे ने रेल, बस और फ्लाइट की रफ्तार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 10:01 PM IST
लखनऊ : कोहरे ने ट्रेनों, बसों और फ्लाइट की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. बुधवार को ट्रेनों का संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा. वहीं तीन उड़ानें भी कैंसिल हो गईं. जबकि कई फ्लाइट घंटों देरी से आईं. कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर हुआ है. शताब्दी एक्सप्रेस की स्थिति में बुधवार को बहुत सुधार हुआ. मंगलवार रात नई दिल्ली से आने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस सात घंटे की देरी से आई. मंगलवार रात 9:05 बजे लखनऊ आने वाली नई दिल्ली-बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस बुधवार सुबह 7:23 बजे 10:18 घंटे की देरी से आई. दो दर्जन से अधिक ट्रेनों पर कोहरे का असर पड़ा.
वहीं 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस 1:30 घंटे देरी से आई. 13010 दून एक्सप्रेस 2:51 घंटा लेट रही. 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस 7:01 घंटा, 12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट 3:36 घंटा, 13152 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस 1:36 घंटा, 12230 लखनऊ मेल 2:06 घंटा, 12430 नई दिल्ली-लखनऊ एसी एक्सप्रेस 2:00 घंटा, 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस 4:32 घंटा की देरी से आई.
कल चलेगी लखनऊ डिब्रूगढ़ स्पेशल : लखनऊ से डिब्रूगढ़ के बीच शुक्रवार को स्पेशल ट्रेन एक फेरे के लिए चलाई जाएगी. इससे वेटिंग के यात्रियों को सहूलियत मिलेगी. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि 05906 लखनऊ डिब्रूगढ़ स्पेशल लखनऊ से शुक्रवार रात 110:30 बजे चलकर बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, छपरा, समस्तीपुर, बरौनी, किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, सिलिगुड़ी, न्यू मालदा, कामाख्या, गुवाहाटी, दीमापुर, न्यू तिनसुकिया होते हुए सुबह 5:30 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 05905 डिब्रूगढ लखनऊ स्पेशल डिब्रूगट से मंगलवार को दोपहर दो बजे चलकर उपरोक्त स्टेशनों से होकर शाम को लखनऊ पहुंचेगी. इस स्पेशल ट्रेन से वेटिंग के यात्रियों को काफी राहत हो जाएगी.
तीन उड़ानें निरस्त, कई पर असर : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को भी कई उड़ाने प्रभावित हुईं. बुधवार को तीन उड़ानें कैंसिल हो गईं. बुधवार को बेंगलुरु से आने वाली उड़ान 6ई- 903, लखनऊ से सुबह 6:05 बजे दिल्ली जाने वाली उड़ान 6ई- 2108 और रात 10:45 बजे की लखनऊ से बेंगलुरु की उड़ान 6ई- 906 को भी निरस्त कर दिया गया.
दम्माम से सुबह 5:45 बजे आने वाली उड़ान एक्सवाई- 896 दोपहर 1:30 बजे आई. सुबह 7:10 बजे दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआइ- 2499 लखनऊ 9:30 बजे, रियाद से सुबह 7:45 बजे आने वाली उड़ान एक्सवाइ- 333 दोपहर 1:30 बजे, हैदराबाद से आने वाली 6ई-453 दोपहर 1:55 की जगह शाम 4:50 बजे आई. सुबह 6:15 बजे दम्माम जाने वाली उड़ान एक्सवाइ- 897 दोपहर 2:05 बजे रवाना हुई. सुबह 8:05 बजे रियाद जाने वाली उड़ान एक्सवाइ- 334 दोपहर 2:10 बजे उड़ान भर सकी.
