छत्तीसगढ़ में 23 जुलाई से कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, सफर शुरू करने से पहले यात्रीगण कृपया ध्यान दें
भाटापारा-हथबंद स्टेशन के बीच काम की वजह से कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है. इस वजह से यात्रियों को परेशानी होगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 7:32 PM IST
रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के भाटापारा-हथबंद स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए एनआई का काम किया जाना है. इस वजह से कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा. रायपुर से बिलासपुर, रायपुर से कोरबा और रायपुर से झारसुगुड़ा के बीच चलने वाली ट्रेनें भी प्रभावित होंगी.
रायपुर रेल मंडल ने दी जानकारी
रायपुर रेल मंडल के सीनियर PRI शिव प्रसाद ने बताया कि कुछ गाड़ियों का परिचालन 23 और 24 जुलाई 2026 को प्रभावित रहेगा. इस दौरान कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है. इसके साथ ही झारसुगुड़ा-गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में समाप्त और प्रारम्भ होगी. बिलासपुर-गोंदिया-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी. इन रूटों पर चलने वाले यात्रियों को 23 जुलाई से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
रद्द होने वाली ट्रोनों के बारे में जानिए
23 जुलाई 2026: गाड़ी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
23 जुलाई 2026: गाड़ी संख्या 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
23 जुलाई 2026: गाड़ी संख्या 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
23 जुलाई 2026: गाड़ी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
23 जुलाई 2026: गाड़ी संख्या 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी.
23 जुलाई 2026: गाड़ी संख्या 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर रद्द रहेगी.
23 जुलाई 2026: गाड़ी संख्या 68746 रायपुर- गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी.
24 जुलाई 2026: गाड़ी संख्या 68745 कोरबा-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी. झारसुगुड़ा और गोंदिया से चलने वाली
बीच में समाप्त और प्रारम्भ होने वाली ट्रेनें
23 जुलाई 2026 को झारसुगुड़ा और गोंदिया से चलने वाली 68862/68861 झारसुगुड़ा-गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में समाप्त और प्रारम्भ होगी. बिलासपुर-गोंदिया-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी.