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टैलेंट हंट के माध्यम से झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता बने नेताओं की लगी पाठशाला, सुरेंद्र राजपूत ने सिखायी बारीकियां

टैलेंट हंट से कांग्रेस प्रवक्ता बने लोगों को पार्टी के पुराने प्रवक्ताओं ने ट्रेनिंग दी कि मीडिया के सामने कैसे और क्या बोलना है.

Jharkhand Congress
प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस नेता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 8:43 PM IST

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रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नई पीसीसी गठन के बाद प्रवक्ताओं और टीवी पैनलिस्टों को मजबूत बनाने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया. रांची प्रेस क्लब में आयोजित इस ‘पाठशाला’ में लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और साक्षात्कार के आधार पर चयनित नए-पुराने प्रवक्ताओं को मीडिया संवाद, तथ्य-आधारित बहस और भाजपा के दुष्प्रचार का मुकाबला करने की बारीकियां सिखाई गईं.

कार्यक्रम का उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने किया. मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय, पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलवीर दत्त भी उपस्थित रहे.

कांग्रेस नेताओं का बयान (ETV Bharat)

कांग्रेस का इतिहास गर्व का विषय- सुरेंद्र राजपूत

दिनभर चले प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि पार्टी का पक्ष जनसंवाद माध्यमों के सामने प्रभावी ढंग से रखना जरूरी है. उन्होंने जोर देकर कहा, “आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े. वहीं भाजपा या आरएसएस के संदर्भ में यह बात उल्टी है. उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर वे गर्व कर सकें.”

कांग्रेस ने देश को आजाद कराया और संवारा- केशव महतो कमलेश

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना से 2014 तक आजादी की लड़ाई हो या राष्ट्र निर्माण, कांग्रेस ने न सिर्फ देश को आजाद कराया बल्कि उसे संवारा और तरक्की के पथ पर अग्रसर किया. उन्होंने प्रवक्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा, नीतियों और संगठनात्मक दृष्टिकोण की गहरी जानकारी देने पर जोर दिया.

मीडिया समझ और तथ्यपरक जवाब पर जोर

कमलेश ने कहा कि प्रवक्ताओं को मीडिया की बेहतर समझ होनी चाहिए तथा जनसरोकार के मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि तथ्यों, आंकड़ों और नीतिगत जानकारी के साथ कांग्रेस का पक्ष विभिन्न मंचों पर मजबूती से रखा जाए.

'प्रशिक्षण से मिला नया आत्मविश्वास'

नई प्रदेश प्रवक्ता बेबी सिन्हा (कोडरमा) ने कहा, “टैलेंट हंट के जरिए मैं प्रदेश प्रवक्ता बनी हूं. इस प्रशिक्षण का असर मेरे मीडिया संवाद पर साफ दिखेगा.” पुराने प्रवक्ता कमल ठाकुर (रांची) ने बताया कि प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझ आई कि विपक्ष के आरोपों का जवाब तथ्यपरक शब्दों से देना चाहिए, न कि कठोर तेवर से. कार्यक्रम को शामिल प्रवक्ताओं ने बेहद फायदेमंद बताया. कांग्रेस की मीडिया रिसर्च टीम के सदस्यों को भी इस पाठशाला में शामिल किया गया था.

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