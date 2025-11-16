ETV Bharat / state

धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी, नए केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर को दी गई ट्रेनिंग, लापरवाही पर ESMA के तहत कार्रवाई

मेंटर अधिकारी की नई व्यवस्था लागू की गई है. ट्रेनिंग के दौरान कलेक्टर ने किसानों को परेशानी नहीं होने के सख्त निर्देश दिए.

धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 8:26 PM IST

बलौदाबाजार: सहकारी समिति की हड़ताल के चलते धान खरीदी प्रभावित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक तैयारी कर ली है. इसी क्रम में उपार्जन केंद्रों में नियुक्त नए केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों का जिला ऑडिटोरियम में एक दिवसीय ट्रेनिंग दी गई. प्रशिक्षण में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से लेकर टोकन नियम, वैध-धान निगरानी, बरदाना आपूर्ति, मेंटर अधिकारी व्यवस्था, भीड़ नियंत्रित करने के उपायों को शामिल किया गया.

ट्रेनिंग के दौरान कलेक्टर ने किसानों को परेशानी नहीं होने के सख्त निर्देश दिए. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ESMA के तहत कार्रवाई: कार्यक्रम में पहुंचे कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि धान खरीदी जिले की सबसे बड़ी वार्षिक प्रशासनिक जिम्मेदारियों में से एक है. इस बार हड़ताल के कारण जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, इसलिए सभी केंद्र प्रभारी और ऑपरेटरों को अपने दायित्व को गंभीरता से निभाना होगा. कोई भी अधिकारी या कर्मचारी काम से इनकार करता है या लापरवाही करता है, तो ESMA के तहत कार्रवाई होगी. यह आदेश सभी पर समान रूप से लागू है.

मेंटर अधिकारी की नई व्यवस्था लागू की गई है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केंद्र प्रभारी की भूमिका क्यों अहम है?: जिले के उपार्जन केंद्रों में इस वर्ष आरएईओ और पटवारियों को केंद्र प्रभारी का दायित्व दिया गया है. हड़ताल की स्थिति में यही कर्मचारी किसानों और प्रशासन के बीच सेतु का काम करेंगे. केंद्र प्रभारी प्रतिदिन खरीदी की योजना और व्यवस्था के साथ टोकन वितरण और भीड़ नियंत्रण पर काम करेंगे. इसके अलावा बारदाना उपलब्धता निगरानी, किसानों की शिकायतों का निराकरण भी करना होगा.

नए कंप्यूटर ऑपरेटरों की जिम्मेदारियां भी बढ़ीं: इस बार उपार्जन केंद्रों में नए कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किए गए हैं. इनकी भूमिका तकनीकी आधार पर खरीदी को सुचारु रखने में महत्वपूर्ण है.जिसमें ऑनलाइन टोकन जनरेट करना, टोकन संशोधन की प्रक्रिया, धान की आवक का रजिस्ट्रेशन, ट्रॉली नंबर एंट्री, रोजाना की रिपोर्टिंग समेत कई अहम बातें शामिल हैं.

नए केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर को दी गई ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर 10 खरीदी केंद्रों के लिए मेंटर अधिकारी नियुक्त: कलेक्टर सोनी ने बताया कि प्रशासन ने इस बार एक नई व्यवस्था जोड़ी है. हर 10 उपार्जन केंद्रों के लिए एक मेंटर अधिकारी नियुक्त किया गया है. ये अधिकारी केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर को लगातार मार्गदर्शन देंगे और कोई भी तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कत आने पर वहीं समाधान करेंगे.

मेंटर्स की जिम्मेदारियां

  • खरीदी केंद्रों का दौरा
  • टोकन और सॉफ्टवेयर एंट्री की जांच
  • किसानों से फीडबैक लेना
  • विवाद की स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप
  • गलत एंट्री या अनियमितता पर निर्देश
  • ऑपरेटरों को तकनीकी सहायता

अवैध परिवहन पर नजर: प्रशासन के अनुसार इस वर्ष वैध और अवैध धान की पहचान एक प्रमुख चुनौती होगी. इसे ध्यान में रखते हुए उड़नदस्ता दल गठित किया गया है, जो जिले के प्रमुख मार्गों पर अचानक जांच करेगा. इसके साथ ही 12 चेकपोस्ट भी सक्रिय कर दिए गए हैं, जहां परिवहन वाहनों की कड़ी जांच होगी.

प्रशिक्षण में कौन-कौन से बिंदु समझाए गए?

  • टोकन प्रणाली: ऑनलाइन और केंद्र आधारित, रोज की लिमिट के अनुसार टोकन वितरण, टोकन सुधार की प्रक्रिया, टोकन प्रिंट की अनिवार्यता
  • बरदाना उपलब्धता: राज्य स्तर से जिले को आपूर्ति, केंद्रों में दैनिक उपलब्धता की रिकॉर्डिंग, ऑपरेटर द्वारा सॉफ्टवेयर में अपडेट, बारदाना कमी की स्थिति में मेंटर को सूचना
  • धान की जांच: तौल के पहले गुणवत्ता परीक्षण, नमी की जांच, अमान्य धान की सूचना, किसान को साफ-साफ कारण बताना
  • भुगतान प्रक्रिया: ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल, किसान खाते की शुद्धता, गलत प्रविष्टि से बचने के तरीके, भुगतान अटकने पर समाधान
  • केंद्र पर भीड़ नियंत्रण: किसान संख्या के अनुसार बाड़ा प्रबंधन, टोकन समयानुसार आवक, ट्रॉली मार्ग निर्धारण, सुरक्षा व्यवस्था

कार्यक्रम के आखिर में कलेक्टर सोनी ने साफ कहा कि धान खरीदी आम जनता, खासकर किसानों से सीधे जुड़ी प्रक्रिया है. इसलिए किसी भी केंद्र पर किसान परेशान हो, यह स्थिति बिल्कुल स्वीकार नहीं है.

जिला सहकारी विभाग ने बताया कि बलौदाबाजार जिले में लगभग 140 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी की तैयारी कर ली गई है.

