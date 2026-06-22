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धनबाद में सरकारी शिक्षकों का प्रशिक्षण, बाल-मित्र शिक्षा और बेहतर स्कूल वातावरण पर जोर

धनबाद में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Training program for primary and middle school teachers in Dhanbad
सरकारी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (धनबाद) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 22, 2026 at 7:46 PM IST

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धनबादः जिला में बलियापुर प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा देने के उद्देश्य से सोमवार को 156 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने शामिल होकर शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बाल-अनुकूल वातावरण और विद्यालयों के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए.

Training program for primary and middle school teachers in Dhanbad
प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिक्षकों को प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करते हुए बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करना भी है. प्रशिक्षण के दौरान विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, शिक्षण सामग्री के संरक्षण तथा उसके अधिकतम उपयोग पर विशेष जोर दिया गया, ताकि विद्यार्थियों को इसका पूरा लाभ मिल सके.

Training program for primary and middle school teachers in Dhanbad
सरकारी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (ETV Bharat)

प्रशिक्षण सत्र में बाल-मित्र शिक्षा की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा हुई. शिक्षकों को बताया गया कि किस प्रकार विद्यालयों को बच्चों के लिए सुरक्षित, आकर्षक और सीखने के अनुकूल बनाया जा सकता है. जिससे वे आनंददायक वातावरण में पढ़ाई कर सकें और उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि हो.

इस अवसर पर धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का आधार होते हैं. इसलिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह ऐसा माहौल तैयार करे, जहां बच्चे बिना किसी डर या दबाव के आत्मविश्वास के साथ सीख सकें. उन्होंने प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारियों को विद्यालय स्तर पर पूरी गंभीरता से लागू करने की अपील की.

Training program for primary and middle school teachers in Dhanbad
प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षक (ETV Bharat)

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक सशक्त, आधुनिक और बच्चों की जरूरतों के अनुरूप बनाना रहा.

Training program for primary and middle school teachers in Dhanbad
शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (ETV Bharat)

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