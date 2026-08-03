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2024 बैच के IFS प्रोबेशनरी अधिकारियों की ट्रेनिंग पोस्टिंग, 5 वनमंडलों में मिली जिम्मेदारी

IFS प्रोबेशनरी अधिकारियों की ट्रेनिंग पोस्टिंग ( ETV Bharat )