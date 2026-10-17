गोरखपुर SSB केंद्र में दीक्षांत समारोह, राजस्थान के 481 जवानों की ट्रेनिंग पूरी
प्रशिक्षुओं ने उत्साह, अनुशासन और उत्कृष्ट समन्वय का परिचय देते हुए शानदार परेड प्रस्तुत किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:47 PM IST
गोरखपुर: सशस्त्र सीमा बल (SSB) के प्रशिक्षण केंद्र पर राजस्थान पुलिस के 481 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण के उपरांत बुधवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें जवानों ने अपना कौशल प्रस्तुत किया. इस दौरान, उनका हौसला बढ़ाने और इन्हें रिसीव करने के लिए राजस्थान पुलिस के डीजी संजय कुमार अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि सभा में खुद मौजूद रहे.
समारोह का शुभारंभ प्रशिक्षणर्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुशासित और आकर्षक परेड से हुआ. प्रशिक्षुओं ने पूरे उत्साह, अनुशासन और उत्कृष्ट समन्वय का परिचय देते हुए, शानदार परेड प्रस्तुत किया. परेड के दौरान प्रशिक्षक- प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर, उप महानिदेशक अमित कुमार ठाकुर ने मुख्य अतिथि संजय कुमार अग्रवाल को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया.
वहीं प्रशिक्षण में जिन-जिन प्रशिक्षुओं ने बेहतर कौशल का प्रदर्शन किया. उन्हें भी राजस्थान सरकार के डीजी कानून व्यवस्था ने अपने हाथों से सम्मानित किया. इस दौरान डीजी राजस्थान पुलिस संजय अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बड़े ही गौरव की बात है कि गोरखपुर के SSB प्रशिक्षण केंद्र से उनके प्रदेश के प्रशिक्षु युवा, प्रशिक्षण प्राप्त कर राजस्थान सरकार के कानून व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे. यह प्रशिक्षण जहां राजस्थान की कानून व्यवस्था में मददगार साबित होगा. वहीं इन युवाओं के नए जीवन में रंग भरने का कार्य करेगा. इससे राजस्थान का और देश को बड़ा लाभ होगा.
इस अवसर पर प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण के दौरान अर्जित कौशल, दक्षता और व्यवहारिक ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रकार के डेमोंसट्रेशन प्रस्तुत किया, जिसमें मलखंब प्रतियोगिता से लेकर, शस्त्र प्रदर्शन, डॉग स्क्वायड टीम का प्रदर्शन ने SSB के अधिकारियों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया.
इस आयोजन ने सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर और राजस्थान पुलिस के बीच प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी समन्वय और सहयोग की भावना को काफी मजबूत किया है. पासिंग आउट परेड के इस कार्यक्रम में गोरखपुर के एडीजी पुलिस दीपक बरनवाल, सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल डीएस चौहान, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सुमित के साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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