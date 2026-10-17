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गोरखपुर SSB केंद्र में दीक्षांत समारोह, राजस्थान के 481 जवानों की ट्रेनिंग पूरी

राजस्थान के 481 जवानों की ट्रेनिंग पूरी ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: सशस्त्र सीमा बल (SSB) के प्रशिक्षण केंद्र पर राजस्थान पुलिस के 481 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण के उपरांत बुधवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें जवानों ने अपना कौशल प्रस्तुत किया. इस दौरान, उनका हौसला बढ़ाने और इन्हें रिसीव करने के लिए राजस्थान पुलिस के डीजी संजय कुमार अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि सभा में खुद मौजूद रहे.

समारोह का शुभारंभ प्रशिक्षणर्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुशासित और आकर्षक परेड से हुआ. प्रशिक्षुओं ने पूरे उत्साह, अनुशासन और उत्कृष्ट समन्वय का परिचय देते हुए, शानदार परेड प्रस्तुत किया. परेड के दौरान प्रशिक्षक- प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर, उप महानिदेशक अमित कुमार ठाकुर ने मुख्य अतिथि संजय कुमार अग्रवाल को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया.