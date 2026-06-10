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SIR को लेकर झामुमो ने कसी कमर, बोकारो में बीएलए 2 का प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन

बोकारो में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर ( Etv Bharat )