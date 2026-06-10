SIR को लेकर झामुमो ने कसी कमर, बोकारो में बीएलए 2 का प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन
झारखंड में एसआईआर को लेकर बोकारो और धनबाद में बीएलए का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ.
Published : June 10, 2026 at 8:10 PM IST
बोकारो/धनबाद: झारखंड में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर को लेकर झामुमो ने कमर कस ली है. इसे लेकर बोकारो जिले में बुधवार को बीएलए 2 का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया. जिसमें मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक उमाकांत रजक और महासचिव विनोद पांडे ने शिरकत की. जिले के टाउन हॉल में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बूथ पर तैनात एजेंट को काटे जा रहे नाम से संबंधित जानकारी दी गई. पूरे झारखंड में बोकारो जिले में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिसमें बोकारो विधानसभा में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम शामिल हैं.
बीजेपी पर SIR को हथियार बनाने का आरोप
इस दौरान सभी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि यदि मतदाता सूची से नाम कट जाता है तो इसका सीधा प्रभाव सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर पड़ेगा क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम रहना बहुत जरूरी है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इसका काम पूरा होने के बाद भी सरकार भी इस पर कुछ नहीं कर सकती है और पछताने से भी कुछ नहीं होगा. इसीलिए बीजेपी की इस साजिश को नाकाम करने के लिए सभी को जमीनी स्तर पर काम करना होगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार में एसआईआर को हथियार बना चुकी है, जिसका परिणाम सबके सामने है.
जिले की विधानसभा वार मतदाता मैपिंग रिपोर्ट (22 मई तक)
|विधानसभा
|कुल मतदाता
|मैपिंग
|शेष बचे
|प्रतिशत
|गोमिया
|3,19,678
|मैपिंग हुआ
|2,62,104
|81.99%
|बेरमो
|3,31,481
|मैपिंग हुआ
|2,40,273
|72.48%
|बोकारो
|5,96,739
|मैपिंग हुआ
|3,15,211
|52.82%
|चंदनकियारी
|2,86,045
|मैपिंग हुआ
|2,30,325
|80.52%
|कुल
|15,33,943
|मैपिंग हुआ
|10,47,913
|68.31
जिले में कुल 15,33,943 मतदाताओं में से 10,47,913 की मैपिंग पूरी हो चुकी है. कुल मैपिंग प्रतिशत 68.31% है. गोमिया विधानसभा 81.99% के साथ सबसे आगे चंदनकियारी में 80.52% मैपिंग पूरी हो चुकी है. बेरमो में 72.48% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है. बोकारो विधानसभा 52.82% के साथ सबसे पीछे है, जहां अभी 2,81,528 मतदाताओं की मैपिंग बाकी है. जिले में कुल 4,86,030 मतदाताओं की मैपिंग अभी बाकी है.
धनबाद में बीएलए के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला
धनबाद में टाउन हॉल में झामुमो की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं एवं बीएलए के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय सचिव विनोद पांडे, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आगामी एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना था.
बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता जरूरी
इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के सत्यापन, नए नाम जोड़ने, त्रुटियों के सुधार और अभियान के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई. नेताओं ने कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, निष्पक्ष और प्रभावी मतदाता पुनरीक्षण अभियान के लिए बेहद जरूरी है.
धनबाद में SIR अभियान की तैयारी पूरी
झामुमो के केंद्रीय सचिव विनोद पांडे ने कहा कि 30 जून से शुरू होने वाले एसआईआर अभियान को देखते हुए पार्टी ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ अभियान में सहयोग करेंगे. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से सतर्कता, अनुशासन और संगठन की मजबूती के साथ काम करने की अपील की है.
कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने का आग्रह
कार्यशाला में संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने, मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने और आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई. पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और संगठनात्मक गतिविधियों को और प्रभावी बनाने का आह्वान किया.
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