ETV Bharat / state

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की विचारधारा और पार्टी कल्चर की दिल्ली में दी ट्रेनिंग

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत चुने जिलाध्यक्षों को एक दिन का प्रशिक्षण दिया. इसमें राजस्थान समेत कई राज्यों से कांग्रेस अध्यक्ष आए.

Training camp of Congress district presidents in Delhi
दिल्ली में कांग्रेस जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में प्रशिक्षण शिविर हुआ. राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड के जिलाध्यक्षों की एक साथ ट्रेनिंग हो रही है. दोपहर 12 बजे शुरू हुआ ट्रेनिंग कैंप शाम 7 बजे तक चलेगा.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी जिलाध्यक्षों से शाम 4 से 7 बजे तक अलग-अलग सत्रों में संवाद करेंगे. इन्हें पार्टी के रीति-नीति का पाठ पढ़ाएंगे. दोनों नेता जिला अध्यक्षों से पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव भी लेंगे और जिलाध्यक्षों से आगे निकाय पंचायत और आगामी विधानसभा चुनाव में काम को लेकर चर्चा करेंगे.

पढ़ें: कांग्रेस जिलाध्यक्षों को राहुल-खड़गे पढ़ाएंगे विचारधारा का पाठ, दिल्ली में होगी ट्रेनिंग

राज्य में भी होगा शिविर: संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए सभी 50 जिलाध्यक्ष सोमवार रात दिल्ली पहुंचे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शिविर में मौजूद हैं. डोटासरा ने कहा, संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए जिलाध्यक्ष संगठन की सबसे अहम कड़ी है. खड़गे और राहुल इनको पावरफुल बना रहे हैं. जिलाध्यक्षों की टिकट वितरण से लेकर पार्टी के प्रत्याशी तय करने में भी बड़ी भूमिका रहेगी. दिल्ली में एक दिवसीय प्रशिक्षण के बाद राजस्थान में भी जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा, हालांकि इसकी अभी तारीख तय नहीं की है.

ट्रेनिंग में यह बताया: इससे पहले दोपहर 12 बजे शुरू शिविर में कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षकों ने अलग-अलग विषयों पर जिला अध्यक्षों को सोशल मीडिया, टीवी और प्रिंट मीडिया में किस तरह से अपनी बात रखनी है, इसकी ट्रेनिंग दी. कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने समसामयिक विषयों पर किस तरह से जिलाध्यक्षों को अपनी राय रखनी है, के बारे में बताया. मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR और मनरेगा जैसे मुद्दों पर भी जिलाध्यक्षों को किस प्रकार से काम करना है, का प्रशिक्षण दिया.

पढ़ें: कांग्रेस ने युवाओं को सौंपी संगठन की कमान, 45 में से 21 जिला अध्यक्ष 50 से कम उम्र के

TAGGED:

ORGANIZATION CREATION CAMPAIGN
TRAINING TO CONGRESS PRESIDENTS
CONGRESS CAMP IN DELHI
CONGRESS ONE DAY CAMP
CONGRESS TRAINING CAMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.