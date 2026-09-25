1000 आईटीआई को अपग्रेड करने की तैयारी; कानपुर में पहला NCOE शुरू, जानिये क्या बोले NSTI के एक्सपर्ट्स?
एनएसटीआई के डिप्टी डायरेक्टर राहुल प्रियदर्शी ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 3:42 PM IST
कानपुर : शहर के दादा नगर रेलवे क्राॅसिंग के पास राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) को युवाओं के कौशल विकास के लिये शुरू किया गया था. अब उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का नाम दिया गया है, जिसके बाद यहां देशभर के छात्रों को कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रमों की पढ़ाई का मौका मिला.
कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम-सेतु (PM-SETU) योजना को लांच किया, तो कानपुर के इसी संस्थान को अब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने का फैसला हुआ है. जिसके तहत यहां के एक्सपर्ट्स देश भर की 1000 आईटीआई को अपग्रेड करने की दिशा में कवायद करेंगे.
इसके अलावा पहली बार पांच नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जो कानपुर के साथ ही लुधियाना, भुवनेश्वर, चेन्नई व हैदराबाद में संचालित होंगे. साथ ही इनकी पूरी मॉनीटरिंग कानपुर स्थित एनएसटीआई से हो सकेगी.
"ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम बनाया" : एनएसटीआई के डिप्टी डायरेक्टर राहुल प्रियदर्शी ने बताया कि आगामी पांच वर्षों तक हमारे केंद्र में देशभर के सभी राज्यों से आईटीआई फैकल्टी को बुलाया जाएगा. इसके लिए हमने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम बनाया है, जिसमें यूपी के आईटीआई फैकल्टी को हमने प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है.
"आईटीआई को किया जाएगा अपग्रेड" : उन्होंने बताया कि भले ही देश में अभी तक आईटीआई का संचालन पुराने मॉडल्स के आधार पर होता रहा हो, लेकिन अब जिस तरह से नई तकनीकियां और जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक ही आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा. उन्होंने बताया कि हमारा मकसद है कि आईटीआई में जो युवा पहुंचे उसकी स्किल एक्सीलेंट हो. उसे हर नवीन तकनीक की जानकारी हो. उन्होंने बताया कि इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा समेत अन्य जानकारियां देश के करोड़ों युवाओं तक लेकर पहुंचेंगे.
डिप्टी डायरेक्टर ने बताया ने बताया कि पीएम-सेतु योजना के तहत दो कंपोंनेंट के तहत पूरी कवायद अब केंद्र में होगी. कानपुर का केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित हो चुका है. अब जल्द ही देशभर के अन्य चार केंद्रों को शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि हम इन सभी केंद्रों में युवाओं को एरोनॉटिक्स के गुर सीखाएंगे.
"संस्थान में लैब बनकर तैयार" : उन्होंने बताया कि कानपुर में इसके लिए हमने इंडस्ट्री पार्टनर को तलाशना शुरू कर दिया है. केंद्र सरकार द्वारा तैयार सी ट्रिपल, पी पोर्टल पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को फ्लोट किया जा चुका है. संस्थान में इसके लिए लैब बनकर भी तैयार है. जैसे ही कोई इंडस्ट्री पार्टनर हमें मिलता है, तो हम आने वाले समय में उसके साथ मिलकर युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे.
"हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में लिया हिस्सा" : एनएसटीआई (नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) में अलीगंज (लखनऊ) आईटीआई से ट्रेनिंग लेने पहुंचे अंकुर अस्थाना ने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आईआईटी कानपुर की फैकल्टी ने बहुत बारीकी से अहम जानकारियां दीं. सेफ्टी के क्षेत्र में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बताया गया. उन्होंने बताया कि इसके अलावा हमने कार्यशाला में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में भी हिस्सा लिया, जो एक शानदार अनुभव था.
एनएसटीआई के मास्टर ट्रेनर अंबरीश सागर ने बताया कि हमारा उद्देश्य है हम राजकीय आईटीआई के फैकल्टी मेंबर्स को अधिक से अधिक प्रैक्टिकल वर्क कराएं. जिससे वह अपने पाठ्यक्रम के साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज में दक्ष हो सकें. उन्होंने कहा कि हमने ये बताया कि कैसे संस्थान में छात्रों के साथ डे टुडे एक्टिविटी में प्रतिभाग किया जा सकता है. इसके अलावा सुरक्षा मानकों समेत अन्य जानकारियां उनसे साझा की गई हैं.
देशभर से प्रवेश लेने वाले छात्र इन पाठ्यक्रमों की कर रहे पढ़ाई
- क्राफ्ट इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत कुल 13 ट्रेड्स में हर साल लेते हैं प्रवेश.
- 13 ट्रेड्स की कुल 825 सीटों में से 796 सीटें भरी जा चुकी हैं.
- सभी ट्रेंड्स में पर यूनिट के मुताबिक 25 सीटों पर मिलता है दाखिला
सीटीएस के अंतर्गत आने वाले कोर्स व सीटों की संख्या (8वीं व 10वीं पास के लिए) : इसके तहत आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन के लिये 24 सीटें हैं. इसके अलावा फूड ब्रेवरेज सर्विस एसेसमेंट में 24 और रेफ्रिजरेशन एंड एसी टेक्नीशियन के लिये 24 सीटें हैं.
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