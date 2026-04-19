ETV Bharat / state

अयोध्या : राम मंदिर के लिए 60 नए अर्चकों को दिया जाएगा 6 माह का प्रशिक्षण, 500 लोगों ने किया आवेदन

दरअसल, राम मंदिर में 60 नए अर्चकों की आवश्यकता के अनुसार नया प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ होने जा रहा है. इसके लिए छह माह पूर्व प्राप्त आवेदन की जांच की जा रही है. इसमें अयोध्या निवासी आवेदनकर्ता को वरीयता मिलेगी. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के धार्मिक समिति के माध्यम से निर्धारित शर्त को पूरा करने वाले प्रशिक्षार्थियों का चयन किया जाएगा.

अयोध्या: राम मंदिर के उप मंदिरों में दर्शन प्रारंभ होने के साथ 15 नए पुजारियों की भी संख्या को बढ़ा दिया गया है. रोस्टर जारी कर दो शिफ्ट में अर्चकों को सेवा का अवसर दिया जा रहा है. अब 60 नए अर्चकों के लिए प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ होने जा रहा है. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक संपूर्ण परिसर में लगभग 100 की संख्या में पुजारी रखे जाएंगे.



राम मंदिर परिसर में राम मंदिर के भूतल पर रामलला और प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है. परकोटा में 6 देवी देवताओं की भी प्रतिष्ठा कराई गई है. इसके अलावां कुबेर टीला, शेषावतार मंदिर और ऋषि मुनियों के मूर्तियों को भी स्थापित कर दिया गया है, जहां पुजारियों का दल अलग-अलग स्थान पर पूजन-अर्चन और अन्य परम्पराओं को पूरा करेंगे. इसके लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अर्चकों की भर्ती के लिए छह माह का प्रशिक्षण वर्ग शुरू करेगा, जिसमें चयनित अभ्यार्थियों को आचार्यों की टीम रामानंदीय परंपरा के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करेगी.

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा गठित धार्मिक समिति के सदस्य गोपाल जी राव ने बताया कि सभी मंदिर खोल दिए गए हैं, इसके लिए अभी 60 और अर्चक चाहिए. वर्तमान में 30 लोग ही तैनात हैं, इसलिए नए लोगों को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है. उन्होंने बताया कि पूर्व में ही आवेदन मांगे गए थे, जिसमें अयोध्या, काशी, बस्ती, प्रयागराज समेत अवध क्षेत्र के लगभग 500 लोगों ने आवेदन किया है. अब उनके पत्रावलियों की जांच कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. अगर अर्चक योग्य पाया गया तो उसे प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा और उसे 6 माह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- विश्व धरोहर दिवस : बिना खंभों की छत और नायाब कारीगरी, लखनऊ की इन विरासतों में छिपा है नवाबों का इतिहास