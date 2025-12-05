ETV Bharat / state

ट्रैफिक डीजी बोले-केवल चालान बनाने से नहीं थमेंगे हादसे, सिखाना होगा ड्राइविंग का सलीका

जैसलमेर: राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक रणनीति बनाई जा रही है. राज्य पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जैसलमेर में मॉडल के रूप में प्रभावी प्रयास शुरू किए, जिन्हें अन्य जिलों में लागू करने की तैयारी है. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं यातायात) अनिल पालीवाल ने जैसलमेर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में सड़क हादसों को रोकने को सभी विभाग सार्थक और समन्वित प्रयास करें. सड़क हादसे केवल कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी का अहम हिस्सा हैं. हर विभाग को भूमिका बेहतर ढंग से निभानी होगी ताकि सड़क सुरक्षा को केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर उतारा जा सके.

डीजीपी (प्रशिक्षण एवं यातायात) अनिल पालीवाल ने बैठक में कहा, तेज गति, ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरटेकिंग और बिना हेलमेट तथा सीट बेल्ट के सफर दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हैं. इन पर कड़ी निगरानी रखें और जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान चला जागरूक करें. सड़क सुरक्षा केवल चालान काटने से नहीं, बल्कि समाज में सही यातायात संस्कार विकसित करने से संभव होगी. उन्होंने जिला प्रशासन, परिवहन, पुलिस, चिकित्सा विभाग और एनएचएआई को संयुक्त रूप से रोड सेफ्टी प्लान तैयार कर समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए.