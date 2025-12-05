ETV Bharat / state

ट्रैफिक डीजी बोले-केवल चालान बनाने से नहीं थमेंगे हादसे, सिखाना होगा ड्राइविंग का सलीका

आईपीएस पालीवाल ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम के लिए सभी विभागों को मिलकर ठोस कार्रवाई करनी होगी.

Paliwal distributing helmets in Jaisalmer
जैसलमेर में हेलमेट वितरित करते पालीवाल (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक रणनीति बनाई जा रही है. राज्य पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जैसलमेर में मॉडल के रूप में प्रभावी प्रयास शुरू किए, जिन्हें अन्य जिलों में लागू करने की तैयारी है. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं यातायात) अनिल पालीवाल ने जैसलमेर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में सड़क हादसों को रोकने को सभी विभाग सार्थक और समन्वित प्रयास करें. सड़क हादसे केवल कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी का अहम हिस्सा हैं. हर विभाग को भूमिका बेहतर ढंग से निभानी होगी ताकि सड़क सुरक्षा को केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर उतारा जा सके.

डीजीपी (प्रशिक्षण एवं यातायात) अनिल पालीवाल ने बैठक में कहा, तेज गति, ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरटेकिंग और बिना हेलमेट तथा सीट बेल्ट के सफर दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हैं. इन पर कड़ी निगरानी रखें और जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान चला जागरूक करें. सड़क सुरक्षा केवल चालान काटने से नहीं, बल्कि समाज में सही यातायात संस्कार विकसित करने से संभव होगी. उन्होंने जिला प्रशासन, परिवहन, पुलिस, चिकित्सा विभाग और एनएचएआई को संयुक्त रूप से रोड सेफ्टी प्लान तैयार कर समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए.

पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं यातायात) अनिल पालीवाल. (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें:हादसों के बाद एक्शन में सरकार, सभी सिक्स लेन हाईवे पर लेन ड्राइविंग लागू, विभागों की जिम्मेदारी तय

पालीवाल के अधिकारियों को निर्देश

  • बॉर्डर और पर्यटन क्षेत्र होने के नाते जैसलमेर में सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ी
  • यहां वाहन चालकों में जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाएं
  • सड़क किनारे संकेतक स्पष्ट हों
  • हाईवे पर ब्लैक स्पॉट्स का वैज्ञानिक विश्लेषण कर ठीक करें
  • दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए
  • बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे के वास्तविक कारणों को चिह्नित कर स्थायी समाधान तैयार करें

मॉडल प्रदेश में करेंगे लागू: डीजी पालीवाल सुरक्षा हेलमेट वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए. बाइक चालकों को हेलमेट का महत्व समझाते हुए नियमों के प्रति सजग रहने की अपील की. साथ ही कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने का नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी तरीका है. एसपी, परिवहन अधिकारी, आरएसआरटीसी, एनएचएआई, शिक्षा और चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए. अधिकारियों ने सड़क किनारे चेतावनी बोर्ड, ब्लैक स्पॉट्स के सुधार, ट्रैफिक प्रबंधन, मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स और स्कूलों में ट्रैफिक एजुकेशन जैसी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की. पालीवाल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. यहां जागरूकता, वैज्ञानिक यातायात प्रबंधन, स्मार्ट मॉनिटरिंग और प्रशासनिक समन्वय को एक साथ जोड़ा जा रहा है.

TAGGED:

TAUGHT PROPER DRIVING ETIQUETTE
STRATEGY FOR ROAD SAFETY
DG ANIL PALIWAL IN JAISALMER
DEVELOPING PROPER TRAFFIC ETIQUETTE
ROAD SAFETY COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.