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रेबीज से बचाव संभव, लेकिन लापरवाही पड़ सकती है भारी! रिम्स में रेबीज को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन

रिम्स में रेबीज को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन ( Etv Bharat )

रांची: कुत्ते या किसी अन्य संक्रमित जानवर के काटने के बाद होने वाला रेबीज बेहद खतरनाक बीमारी है. एक बार संक्रमण हो जाने या इसके लक्षण सामने आने के बाद मरीज की जान बचाना लगभग असंभव हो जाता है, लेकिन समय पर चिकित्सकीय सहायता और निर्धारित टीकाकरण प्रोटोकॉल अपनाकर इस बीमारी को घातक होने से रोका जा सकता है.

रेबीज की इसी चुनौती से निपटने और स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर तरीके से तैयार करने के उद्देश्य से गुरुवार को रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में रेबीज पर विशेष सीएमई कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया.