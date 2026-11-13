रेबीज से बचाव संभव, लेकिन लापरवाही पड़ सकती है भारी! रिम्स में रेबीज को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन
रेबीज से बचाव को लेकर रिम्स में प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 13, 2026 at 7:14 AM IST
रांची: कुत्ते या किसी अन्य संक्रमित जानवर के काटने के बाद होने वाला रेबीज बेहद खतरनाक बीमारी है. एक बार संक्रमण हो जाने या इसके लक्षण सामने आने के बाद मरीज की जान बचाना लगभग असंभव हो जाता है, लेकिन समय पर चिकित्सकीय सहायता और निर्धारित टीकाकरण प्रोटोकॉल अपनाकर इस बीमारी को घातक होने से रोका जा सकता है.
रेबीज की इसी चुनौती से निपटने और स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर तरीके से तैयार करने के उद्देश्य से गुरुवार को रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में रेबीज पर विशेष सीएमई कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया.
राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के तहत रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने सीएमई सह सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का आयोजन किया. इसमें रिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा झारखंड के विभिन्न जिलों से आए चिकित्सा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में रेबीज की पहचान से लेकर प्रयोगशाला जांच, मरीज के प्रबंधन और टीकाकरण तक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई.
किसी जानवर के काटने के बाद लक्षणों का इंतजार न करें
कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने रेबीज के क्लिनिकल लक्षणों और समय पर चिकित्सकीय प्रबंधन के महत्व को समझाया. डॉ. कंचन कुजूर ने बीमारी के लक्षणों पर जानकारी दी, वहीं डॉ. तुषार कुमार ने रेबीज के मरीजों के प्रबंधन से जुड़े पहलुओं को विस्तार से बताया. विशेषज्ञों का जोर इस बात पर रहा कि रेबीज के मामले में समय पर उचित चिकित्सकीय हस्तक्षेप बेहद जरूरी है. जानवर के काटने के बाद लक्षण सामने आने का इंतजार करने के बजाय तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह और निर्धारित बचाव उपचार (पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस) लेना चाहिए.
जांच से लेकर टीकाकरण तक की दी गई जानकारी
कार्यक्रम में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डायग्नोस्टिक सुविधाओं पर भी चर्चा हुई. विभाग प्रमुख प्रो. डॉ. मनोज कुमार ने विभाग में उपलब्ध जांच सुविधाओं की जानकारी दी. वहीं डॉ. मंजू बोइपाई ने रेबीज के प्रयोगशाला निदान और डॉ. मिथिलेश कुमार ने बीमारी की रोकथाम एवं टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिया.
जिलों के डॉक्टरों को किया गया जागरूक
रिम्स के न्यू एकेडमिक बिल्डिंग स्थित एसएलटी-ए सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक, वरिष्ठ चिकित्सक, विभिन्न विभागों के संकाय सदस्य और झारखंड के अलग-अलग जिलों के चिकित्सा पदाधिकारी शामिल हुए.
कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में रेबीज की समय पर पहचान, वैज्ञानिक निदान और प्रभावी रोकथाम के लिए स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता बढ़ाना था. विशेषज्ञों ने कहा कि रेबीज नियंत्रण के लिए आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ स्वास्थ्यकर्मियों का लगातार प्रशिक्षण भी जरूरी है.
रिम्स निदेशक डॉ. डी.के. सिन्हा ने कहा कि रेबीज को लेकर आज आयोजित इस तरह के सीएमई से राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी. साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों के चिकित्सकों के बीच तकनीकी जानकारी और अनुभव भी बढ़ेगा.
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